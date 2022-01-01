Росіяни обстріляли ракетами Львівщину
Сьогодні, 16:52
Сьогодні, 13 жовтня, у Львівській області було чутно вибухи під час повітряної тривоги.
Ситуацію прокоментував голова ОВА Максим Козицький.
"Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання", - написав Козицький.
Він зазначив, що 1 ракету збили наші сили ППО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Ситуацію прокоментував голова ОВА Максим Козицький.
"Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання", - написав Козицький.
Він зазначив, що 1 ракету збили наші сили ППО.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку попрощалися з трьома загиблими захисниками
Сьогодні, 17:15
На Волині чули вибухи: що про це каже ОВА
Сьогодні, 16:54
Росіяни обстріляли ракетами Львівщину
Сьогодні, 16:52
На Волині прогнозують потепління до 20 градусів
Сьогодні, 16:24
Медіа