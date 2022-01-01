Росіяни обстріляли ракетами Львівщину





Ситуацію Максим Козицький.



"Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання", - написав Козицький.



Він зазначив, що 1 ракету збили наші сили ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 13 жовтня, у Львівській області було чутно вибухи під час повітряної тривоги.Ситуацію прокоментував голова ОВА"Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання", - написав Козицький.Він зазначив, що 1 ракету збили наші сили ППО.

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