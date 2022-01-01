Україна повернула з РФ та окупованих територій 96 дітей
Сьогодні, 15:55
З Росії та тимчасово окупованих територій повернули вже 96 українських дітей.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
«З РФ та ТОТ повернули вже 96 українських дітей. 96 маленьких українців знову на Батьківщині», – ідеться у повідомленні.
«Ми боремося за кожного маленького українця! – наголосила Віцепрем’єрка України Ірина Верещук. – Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті».
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Про це повідомляє Мінреінтеграції.
«З РФ та ТОТ повернули вже 96 українських дітей. 96 маленьких українців знову на Батьківщині», – ідеться у повідомленні.
«Ми боремося за кожного маленького українця! – наголосила Віцепрем’єрка України Ірина Верещук. – Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті».
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