Україна повернула з РФ та окупованих територій 96 дітей





Про це повідомляє



«З РФ та ТОТ повернули вже 96 українських дітей. 96 маленьких українців знову на Батьківщині», – ідеться у повідомленні.



«Ми боремося за кожного маленького українця! – наголосила Віцепрем’єрка України Ірина Верещук. – Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З Росії та тимчасово окупованих територій повернули вже 96 українських дітей.Про це повідомляє Мінреінтеграції «З РФ та ТОТ повернули вже 96 українських дітей. 96 маленьких українців знову на Батьківщині», – ідеться у повідомленні.«Ми боремося за кожного маленького українця! – наголосила Віцепрем’єрка України. – Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті».

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