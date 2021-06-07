У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО

У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 13 жовтня, на вулиці Львівській, що у Луцьку, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю водія легковика та велосипедиста.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

У секторі комунікації ГУНП у Волинській області факт ДТП підтвердили.

Відомо, що водій автівки, який збив 74-річного велосипедиста, – чоловік 1998 року народження.

Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Нині велосипедиста оглядають медики.

У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО


На місці пригоди працює слідчо-оперативна група. Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Львівська, ЛНТУ
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