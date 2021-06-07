У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 15:49
Сьогодні, 13 жовтня, на вулиці Львівській, що у Луцьку, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю водія легковика та велосипедиста.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
У секторі комунікації ГУНП у Волинській області факт ДТП підтвердили.
Відомо, що водій автівки, який збив 74-річного велосипедиста, – чоловік 1998 року народження.
Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Нині велосипедиста оглядають медики.
На місці пригоди працює слідчо-оперативна група. Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
У секторі комунікації ГУНП у Волинській області факт ДТП підтвердили.
Відомо, що водій автівки, який збив 74-річного велосипедиста, – чоловік 1998 року народження.
Обидва транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень. Нині велосипедиста оглядають медики.
На місці пригоди працює слідчо-оперативна група. Деталі – згодом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку на ЛПЗ водій під наркотиками заїхав у сквер. ФОТО
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