В Україні з'явився додаток «єППО», щоб повідомляти про ракети чи дрони ворога





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Через "єППО" українських військових можна сповістити про ракету, дрон, літак чи гелікоптер ворога.



Застосунок створила конструкторська група "Технарі", повідомляє один із розробників Геннадій Сульдін.



"Тепер кожен громадянин України може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони нашого Неба", – написав він.



Android-версія додатка вже пройшла верифікацію Google. Нині "єППО" доступний у PlayMarket для Android.



За словами розробників, при створенні "єППО" вони консультувалися з українськими військовими: розробка була узгоджена з командуванням ОК "Південь" та старшими офіцерами Повітряних Сил ПВК "Південь".



Як працює "єППО"?



✅ Якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон-камікадзе "Шахед", треба відкрити "єППО" на своєму смартфоні.



✅ Потім – вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку.



✅ За декілька секунд фахівці протиповітряної оборони побачать вашу відмітку на мапі.



✅ Вона доповнить радіолокаційну інформацію і "літаюча смерть буде збита", каже розробник.



"Чому це необхідно? Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані.



Тому крилаті ракети та бпла орків ховаються від нашей ППО на доволі малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми, навіть тоді, коли їх тимчасово не бачать радари", – каже Геннадій Сульдін.



За словами розробника, усі охочі можуть взяти участь у створенні першої у світі "мережевої системи ППО".



"Треба тільки встановити додаток єППО на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою "Дії", натиснути "Тест" щоб переконатись, що все ок, і бути готовим будь-коли сповістити зенітників про відому вам загрозу з неба", – каже Сульдін.



Авторизація в "Дії" допоможе уникнути хибних повідомлень, зокрема від ворогів.



Застосунок "єППО" поки що можна завантажити лише на Android, але розробники працюють над створенням версії для iOS.



"Сьогодні був перший тест "єППО" для айфонів. Тест був успішний. Сподіваюсь, "через 2-3 тижні" ІOS-версія додатка буде вже доступна всім", – додає Геннадій Сульдін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з’явився застосунок "єППО", за допомогою якого можна повідомити про переміщення російських повітряних цілей.Про це повідомляє "Українська правда". Через "єППО" українських військових можна сповістити про ракету, дрон, літак чи гелікоптер ворога.Застосунок створила конструкторська група "Технарі", повідомляє один із розробників"Тепер кожен громадянин України може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони нашого Неба", – написав він.Android-версія додатка вже пройшла верифікацію Google. Нині "єППО" доступний у PlayMarket для Android.За словами розробників, при створенні "єППО" вони консультувалися з українськими військовими: розробка була узгоджена з командуванням ОК "Південь" та старшими офіцерами Повітряних Сил ПВК "Південь".✅ Якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон-камікадзе "Шахед", треба відкрити "єППО" на своєму смартфоні.✅ Потім – вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку.✅ За декілька секунд фахівці протиповітряної оборони побачать вашу відмітку на мапі.✅ Вона доповнить радіолокаційну інформацію і "літаюча смерть буде збита", каже розробник."Чому це необхідно? Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані.Тому крилаті ракети та бпла орків ховаються від нашей ППО на доволі малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми, навіть тоді, коли їх тимчасово не бачать радари", – каже Геннадій Сульдін.За словами розробника, усі охочі можуть взяти участь у створенні першої у світі "мережевої системи ППО"."Треба тільки встановити додаток єППО на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою "Дії", натиснути "Тест" щоб переконатись, що все ок, і бути готовим будь-коли сповістити зенітників про відому вам загрозу з неба", – каже Сульдін.Авторизація в "Дії" допоможе уникнути хибних повідомлень, зокрема від ворогів.Застосунок "єППО" поки що можна завантажити лише на Android, але розробники працюють над створенням версії для iOS."Сьогодні був перший тест "єППО" для айфонів. Тест був успішний. Сподіваюсь, "через 2-3 тижні" ІOS-версія додатка буде вже доступна всім", – додає Геннадій Сульдін.

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