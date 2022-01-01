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У війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Зімич

У війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Зімич
За волю України віддав своє життя захисник з Волині Андрій Зімич.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

"Ми втратили ще одного гідного сина – патріота, мужнього захисника України, Андрія Зімича, жителя селища Торчин. У цей важкий час низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю воїна, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату зустрічі тіла загиблого воїна повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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