 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом

ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюція була ухвалена одностайно, за неї проголосували 99 членів депутатів, присутніх у залі, один утримався.

На осінній сесії ПАРЄ, яка триває у Страсбурзі, у четвер був представлений документ під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України".

У ньому вказується, що "ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці".

До резолюції була внесена поправка, яка пропонувала "оголосити Російську Федерацію терористичним режимом". Під час голосування її підтримали 79 депутатів, двоє були проти і один утримався.

До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв'язку виступив президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати резолюцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Зімич
Сьогодні, 15:34
Росія почала перекидати війська до Білорусі, – ЦНС
Сьогодні, 14:10
Резніков пояснив, за яких умов Україна зможе закрити небо
Сьогодні, 13:59
Випустили по Харкову: російська ракета влучила в житловий будинок у Бєлгороді, – СтратКом ЗСУ
Сьогодні, 13:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Зімич
Сьогодні, 15:34
На Харківщині волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі 9-поверхового будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:20
ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
Сьогодні, 14:50
Французькі спеціалісти модернізували десять котелень у Луцьку
Сьогодні, 14:35
45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ
Сьогодні, 14:21
Схожі новини
У війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Зімич У війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Зімич
Сьогодні, 15:34
Росія почала перекидати війська до Білорусі, – ЦНС Росія почала перекидати війська до Білорусі, – ЦНС
Сьогодні, 14:10
Резніков пояснив, за яких умов Україна зможе закрити небо Резніков пояснив, за яких умов Україна зможе закрити небо
Сьогодні, 13:59
Випустили по Харкову: російська ракета влучила в житловий будинок у Бєлгороді, – СтратКом ЗСУ Випустили по Харкову: російська ракета влучила в житловий будинок у Бєлгороді, – СтратКом ЗСУ
Сьогодні, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна повернула з РФ та окупованих територій 96 дітей
Сьогодні, 15:55
 0
У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 15:49
 0
В Україні з'явився додаток «єППО», щоб повідомляти про ракети чи дрони ворога
Сьогодні, 15:47
 0
У війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Зімич
Сьогодні, 15:34
 0
На Харківщині волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі 9-поверхового будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8