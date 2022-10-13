ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом





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Резолюція була ухвалена одностайно, за неї проголосували 99 членів депутатів, присутніх у залі, один утримався.



На осінній сесії ПАРЄ, яка триває у Страсбурзі, у четвер був представлений документ під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України".



У ньому вказується, що "ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці".



До резолюції була внесена поправка, яка пропонувала "оголосити Російську Федерацію терористичним режимом". Під час голосування її підтримали 79 депутатів, двоє були проти і один утримався.



До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.



ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.



Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв'язку виступив президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати резолюцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.Про це повідомляє "Європейська правда" Резолюція була ухвалена одностайно, за неї проголосували 99 членів депутатів, присутніх у залі, один утримався.На осінній сесії ПАРЄ, яка триває у Страсбурзі, у четвер був представлений документ під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України".У ньому вказується, що "ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці".До резолюції була внесена поправка, яка пропонувала "оголосити Російську Федерацію терористичним режимом". Під час голосування її підтримали 79 депутатів, двоє були проти і один утримався.До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв'язку виступив президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати резолюцію.

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