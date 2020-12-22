45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ





Про це Юрій Погуляйко.



Завдяки співпраці Уряду та Міжнародного надзвичайного фонду допомоги дітям при ООН (ЮНІСЕФ) волинські школи отримають по 3 тисячі доларів на ремонт та покращення освітнього процесу.



Зокрема, витратити кошти можна на:



▪️поточний ремонт будівель опорних закладів;



▪️підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;



▪️засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ.Про це повідомив голова Волинської ОВАЗавдяки співпраці Уряду та Міжнародного надзвичайного фонду допомоги дітям при ООН (ЮНІСЕФ) волинські школи отримають по 3 тисячі доларів на ремонт та покращення освітнього процесу.Зокрема, витратити кошти можна на:▪️поточний ремонт будівель опорних закладів;▪️підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;▪️засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.

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