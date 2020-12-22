45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ
Сьогодні, 14:21
45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Завдяки співпраці Уряду та Міжнародного надзвичайного фонду допомоги дітям при ООН (ЮНІСЕФ) волинські школи отримають по 3 тисячі доларів на ремонт та покращення освітнього процесу.
Зокрема, витратити кошти можна на:
▪️поточний ремонт будівель опорних закладів;
▪️підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;
▪️засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Завдяки співпраці Уряду та Міжнародного надзвичайного фонду допомоги дітям при ООН (ЮНІСЕФ) волинські школи отримають по 3 тисячі доларів на ремонт та покращення освітнього процесу.
Зокрема, витратити кошти можна на:
▪️поточний ремонт будівель опорних закладів;
▪️підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;
▪️засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.
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Коментарі 1
В списку 11 шкіл зазначено, а решта коштів куди піде?
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