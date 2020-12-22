45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ

45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ
45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Завдяки співпраці Уряду та Міжнародного надзвичайного фонду допомоги дітям при ООН (ЮНІСЕФ) волинські школи отримають по 3 тисячі доларів на ремонт та покращення освітнього процесу.

Зокрема, витратити кошти можна на:

▪️поточний ремонт будівель опорних закладів;

▪️підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;

▪️засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.
45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ

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Теги: Волинь, школи, кошти, ЮНІСЕФ
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Коментарі 1
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В списку 11 шкіл зазначено, а решта коштів куди піде?
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