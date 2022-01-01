Резніков пояснив, за яких умов Україна зможе закрити небо

Олексія Резнікова, що оперативно опрацьовуватимуть запити на надання засобів протиповітряної оборони.



Про це Резніков заявив під час розмови з українськими журналістами у Брюсселі, куди він прибув на зустріч «Рамштайн», пише



«Жодна система ППО у світі не гарантує 100% захисту… Ні в Сполучених Штатах, ні в Ізраїлі 100% небо не закрите. У нас сьогодні наші славні повітряні сили вражають системно до 50% усіх загроз. Якщо ми доведемо до 60%,70%, 80% — це буде чудово», — сказав міністр.



Він каже, що вчора, 13 жовтня, партнери під час зустрічі з міністром оборони України запевнили, що вивчатимуть потреби України. Протягом наступного місяця Київ сподівається отримати відповідь про кількість і час наступного раунду допомоги.



«Це дорогі системи, на них треба вчитися, щоб не було ілюзій, що завтра все зміниться. Я за те, щоб наші очікування були виправдані. Не завтра відбудеться закрите небо. Але ми точно зайшли в цю нову епоху. Політичне рішення ухвалене. Далі йдуть відпрацювання», — додав міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Партнери України по «Рамштайну» запевнили міністра оборони, що оперативно опрацьовуватимуть запити на надання засобів протиповітряної оборони.Про це Резніков заявив під час розмови з українськими журналістами у Брюсселі, куди він прибув на зустріч «Рамштайн», пише Громадське «Жодна система ППО у світі не гарантує 100% захисту… Ні в Сполучених Штатах, ні в Ізраїлі 100% небо не закрите. У нас сьогодні наші славні повітряні сили вражають системно до 50% усіх загроз. Якщо ми доведемо до 60%,70%, 80% — це буде чудово», — сказав міністр.Він каже, що вчора, 13 жовтня, партнери під час зустрічі з міністром оборони України запевнили, що вивчатимуть потреби України. Протягом наступного місяця Київ сподівається отримати відповідь про кількість і час наступного раунду допомоги.«Це дорогі системи, на них треба вчитися, щоб не було ілюзій, що завтра все зміниться. Я за те, щоб наші очікування були виправдані. Не завтра відбудеться закрите небо. Але ми точно зайшли в цю нову епоху. Політичне рішення ухвалене. Далі йдуть відпрацювання», — додав міністр.

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