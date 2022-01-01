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Резніков пояснив, за яких умов Україна зможе закрити небо

Резніков пояснив, за яких умов Україна зможе закрити небо
Партнери України по «Рамштайну» запевнили міністра оборони Олексія Резнікова, що оперативно опрацьовуватимуть запити на надання засобів протиповітряної оборони.

Про це Резніков заявив під час розмови з українськими журналістами у Брюсселі, куди він прибув на зустріч «Рамштайн», пише Громадське.

«Жодна система ППО у світі не гарантує 100% захисту… Ні в Сполучених Штатах, ні в Ізраїлі 100% небо не закрите. У нас сьогодні наші славні повітряні сили вражають системно до 50% усіх загроз. Якщо ми доведемо до 60%,70%, 80% — це буде чудово», — сказав міністр.

Він каже, що вчора, 13 жовтня, партнери під час зустрічі з міністром оборони України запевнили, що вивчатимуть потреби України. Протягом наступного місяця Київ сподівається отримати відповідь про кількість і час наступного раунду допомоги.

«Це дорогі системи, на них треба вчитися, щоб не було ілюзій, що завтра все зміниться. Я за те, щоб наші очікування були виправдані. Не завтра відбудеться закрите небо. Але ми точно зайшли в цю нову епоху. Політичне рішення ухвалене. Далі йдуть відпрацювання», — додав міністр.

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Теги: Росія, Україна, війна
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