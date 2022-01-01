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Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових

Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових
Російські окупанти використовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136 переважно для ударів по будівлях та інфраструктурних об'єктах. Для атак військових позицій вони малоефективні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Те, що вони намагаються використовувати ці дрони по об'єктах критичної інфраструктури, позбавляють нас води, тепла, електрики. Це виходячи з тактико-технічної характеристики та призначення цих дронів-камікадзе, оскільки вони спрацьовують, як сірники", - заявила спікер.

Гуменюк пояснила, що удар дронів схожий на влучання блискавки. Він відпалює об'єкт і виводить з ладу не вибухом, а пожежею.

"Використання їх (дронів-камікадзе - ред.) по позиціях, місцях скупчення людей не таке ефективне", - зазначила вона.

Нагадаємо, вночі окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе.

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Теги: Росія, Україна, війна
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