Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових





Про це повідомляє Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.



"Те, що вони намагаються використовувати ці дрони по об'єктах критичної інфраструктури, позбавляють нас води, тепла, електрики. Це виходячи з тактико-технічної характеристики та призначення цих дронів-камікадзе, оскільки вони спрацьовують, як сірники", - заявила спікер.



Гуменюк пояснила, що удар дронів схожий на влучання блискавки. Він відпалює об'єкт і виводить з ладу не вибухом, а пожежею.



"Використання їх (дронів-камікадзе - ред.) по позиціях, місцях скупчення людей не таке ефективне", - зазначила вона.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти використовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136 переважно для ударів по будівлях та інфраструктурних об'єктах. Для атак військових позицій вони малоефективні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Українив ефірі телемарафону."Те, що вони намагаються використовувати ці дрони по об'єктах критичної інфраструктури, позбавляють нас води, тепла, електрики. Це виходячи з тактико-технічної характеристики та призначення цих дронів-камікадзе, оскільки вони спрацьовують, як сірники", - заявила спікер.Гуменюк пояснила, що удар дронів схожий на влучання блискавки. Він відпалює об'єкт і виводить з ладу не вибухом, а пожежею."Використання їх (дронів-камікадзе - ред.) по позиціях, місцях скупчення людей не таке ефективне", - зазначила вона.Нагадаємо, вночі окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе

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