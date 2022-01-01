У Рівному повідомили про замінування торгових центрів





Про це Олександр Третяк.



Наразі евакуювали відвідувачів та працівників ТРЦ Злата Плаза, Екватор, Чайка.



"Прошу рівнян зберігати спокій та слідкувати за вказівками рятувальників", - написав мер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інформація про замінування трьох ТРЦ у Рівному надійшла сьогодні, 13 жовтня.Про це повідомив мер містаНаразі евакуювали відвідувачів та працівників ТРЦ Злата Плаза, Екватор, Чайка."Прошу рівнян зберігати спокій та слідкувати за вказівками рятувальників", - написав мер.

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