У Рівному повідомили про замінування торгових центрів

У Рівному повідомили про замінування торгових центрів
Інформація про замінування трьох ТРЦ у Рівному надійшла сьогодні, 13 жовтня.

Про це повідомив мер міста Олександр Третяк.

Наразі евакуювали відвідувачів та працівників ТРЦ Злата Плаза, Екватор, Чайка.

"Прошу рівнян зберігати спокій та слідкувати за вказівками рятувальників", - написав мер.

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Теги: Рівне, замінування, ТРЦ
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