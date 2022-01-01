Чотири громади Волині отримали «мобільні цифрові валізи» – робочі місця адміністраторів ЦНАП. ФОТО
Сьогодні, 12:59
Наразі пересувні робочі місця адміністраторів ЦНАП отримали Вишнівська, Зимнівська, Нововолинська та Смідинська громади. Загалом на Волині уже в шести територіальних громадах мають таке спорядження.
Про це інформують в ОВА.
Нагадаю, «мобільні валізи» призначені для надання адміністративних послуг у віддалених населених пунктах області, що особливо актуально під час війни.
«Валіза» включає в себе цифрове обладнання для надання якісних адмінпослуг віддалено від ЦНАП та надає можливість працювати без під’єднання до джерела живлення до 8 годин.
Волинська ОВА спільно з програмою ЕGAP, Фондом Східна Європа за участю Мінцифри України поступово запроваджують «мобільні цифрові валізи» у громадах Волині. Проєкт здійснюється за фінансової підтримки партнерів з Швейцарії.
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Про це інформують в ОВА.
Нагадаю, «мобільні валізи» призначені для надання адміністративних послуг у віддалених населених пунктах області, що особливо актуально під час війни.
«Валіза» включає в себе цифрове обладнання для надання якісних адмінпослуг віддалено від ЦНАП та надає можливість працювати без під’єднання до джерела живлення до 8 годин.
Волинська ОВА спільно з програмою ЕGAP, Фондом Східна Європа за участю Мінцифри України поступово запроваджують «мобільні цифрові валізи» у громадах Волині. Проєкт здійснюється за фінансової підтримки партнерів з Швейцарії.
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