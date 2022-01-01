Випустили по Харкову: російська ракета влучила в житловий будинок у Бєлгороді, – СтратКом ЗСУ
Сьогодні, 13:50
Росія намагалася завдати ракетного удару по Харкову: всі три ракети самоліквідувалися, а одна з них ударила по житловому будинку в Бєлгороді.
Про це повідомляють у СтратКом ЗСУ.
"Годину тому орки вирішили обстріляти Харків! Але всі 3 ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в Бєлгороді. Оператор С-300, велика подяка від ЗСУ. Свою нагороду можна забрати за вже відомою вам адресою", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє Цензор.Нет, відомо, що частина ракети ЗРПК "Панцир" впала на територію місцевої школи. Уламки пошкодили кілька автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки на вулиці Губкіна.
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Про це повідомляють у СтратКом ЗСУ.
"Годину тому орки вирішили обстріляти Харків! Але всі 3 ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в Бєлгороді. Оператор С-300, велика подяка від ЗСУ. Свою нагороду можна забрати за вже відомою вам адресою", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє Цензор.Нет, відомо, що частина ракети ЗРПК "Панцир" впала на територію місцевої школи. Уламки пошкодили кілька автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки на вулиці Губкіна.
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