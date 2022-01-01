 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Випустили по Харкову: російська ракета влучила в житловий будинок у Бєлгороді, – СтратКом ЗСУ

Випустили по Харкову: російська ракета влучила в житловий будинок у Бєлгороді, – СтратКом ЗСУ
Росія намагалася завдати ракетного удару по Харкову: всі три ракети самоліквідувалися, а одна з них ударила по житловому будинку в Бєлгороді.

Про це повідомляють у СтратКом ЗСУ.

"Годину тому орки вирішили обстріляти Харків! Але всі 3 ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в Бєлгороді. Оператор С-300, велика подяка від ЗСУ. Свою нагороду можна забрати за вже відомою вам адресою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Цензор.Нет, відомо, що частина ракети ЗРПК "Панцир" впала на територію місцевої школи. Уламки пошкодили кілька автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки на вулиці Губкіна.
Випустили по Харкову: російська ракета влучила в житловий будинок у Бєлгороді, – СтратКом ЗСУ


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія почала перекидати війська до Білорусі, – ЦНС
Сьогодні, 14:10
Резніков пояснив, за яких умов Україна зможе закрити небо
Сьогодні, 13:59
Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових
Сьогодні, 13:26
Зеленський доручив розглянути скасування безвізу з Білоруссю
Сьогодні, 11:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія почала перекидати війська до Білорусі, – ЦНС
Сьогодні, 14:10
Резніков пояснив, за яких умов Україна зможе закрити небо
Сьогодні, 13:59
Випустили по Харкову: російська ракета влучила в житловий будинок у Бєлгороді, – СтратКом ЗСУ
Сьогодні, 13:50
Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових
Сьогодні, 13:26
Чотири громади Волині отримали «мобільні цифрові валізи» – робочі місця адміністраторів ЦНАП. ФОТО
Сьогодні, 12:59
Схожі новини
Росія почала перекидати війська до Білорусі, – ЦНС Росія почала перекидати війська до Білорусі, – ЦНС
Сьогодні, 14:10
Резніков пояснив, за яких умов Україна зможе закрити небо Резніков пояснив, за яких умов Україна зможе закрити небо
Сьогодні, 13:59
Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових
Сьогодні, 13:26
Зеленський доручив розглянути скасування безвізу з Білоруссю Зеленський доручив розглянути скасування безвізу з Білоруссю
Сьогодні, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ
Сьогодні, 14:21
 0
Росія почала перекидати війська до Білорусі, – ЦНС
Сьогодні, 14:10
 0
Резніков пояснив, за яких умов Україна зможе закрити небо
Сьогодні, 13:59
 0
Випустили по Харкову: російська ракета влучила в житловий будинок у Бєлгороді, – СтратКом ЗСУ
Сьогодні, 13:50
 0
Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових
Сьогодні, 13:26
 0
Медіа
відео
1/8