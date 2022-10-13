Росія почала перекидати війська до Білорусі, – ЦНС
Сьогодні, 14:10
За даними білоруського підпілля, місцеві полігони очікують на прибуття російських військ.
Про це повідомляє ЦНС.
Так, Центр національного спротиву отримав інформацію від білоруських партизанів, що на станції “Ільіно” у Нижньогородській області РФ завершується формування ешелонів до білоруських полігонів. Зокрема:
До полігону “Обуз-Лесновский” (Брестська область) – два ешелони у складі 9 пасажирських (до 500 рядового складу) та чотири критих вагонів, 84 платформи з технікою;
До полігону “Лепельский” (Вітебська область) – чотири пасажирських (до 220 рядового складу), 42 платформи з технікою;
До полігону “Лосвидо” (Вітебська область) – два пасажирських (110 рядового складу) та два критих вагони, 40 платформ з технікою.
Розрахунковий час прибуття російських військ на зазначені білоруські полігони – 18-20 жовтня.
Зауважимо, раніше завдяки білоруському підпіллю ЦНС отримав інформацію щодо найманців ПВК “Ліга”, які прибули до Білорусі й планували організацію провокацій на українському кордоні. Це дало можливість зірвати плани ворога.
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Про це повідомляє ЦНС.
Так, Центр національного спротиву отримав інформацію від білоруських партизанів, що на станції “Ільіно” у Нижньогородській області РФ завершується формування ешелонів до білоруських полігонів. Зокрема:
До полігону “Обуз-Лесновский” (Брестська область) – два ешелони у складі 9 пасажирських (до 500 рядового складу) та чотири критих вагонів, 84 платформи з технікою;
До полігону “Лепельский” (Вітебська область) – чотири пасажирських (до 220 рядового складу), 42 платформи з технікою;
До полігону “Лосвидо” (Вітебська область) – два пасажирських (110 рядового складу) та два критих вагони, 40 платформ з технікою.
Розрахунковий час прибуття російських військ на зазначені білоруські полігони – 18-20 жовтня.
Зауважимо, раніше завдяки білоруському підпіллю ЦНС отримав інформацію щодо найманців ПВК “Ліга”, які прибули до Білорусі й планували організацію провокацій на українському кордоні. Це дало можливість зірвати плани ворога.
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