Французькі спеціалісти модернізували десять котелень у Луцьку





Про це



Тут замінено пальникові системи, димнасоси та вентилятори, що дасть суттєву економію споживання газу та електроенергії, а також ретельно підготує котельні до поточного опалювального сезону.



Луцький міський голова Ігор Поліщук відвідав котельні на вулицях Загородній та Задворецькій, аби переконатись, що роботи тут виконані чітко та якісно.



“Ми завершуємо наш важливий проєкт з Європейським банком реконструкції та розвитку, який складається з декількох складових, - зазначив Ігор Поліщук. - Один з них - заміна 18 пальників на 10 котельнях дасть нам можливість економити орієнтовно 600 тисяч кубометрів газу в рік на суму близько 5,3 млн грн. Це попередні дані, економія може бути й більшою. А заміна димнасосів та вентиляторів зекономить 600 тисяч кіловат енергії в рік на суму близько 1,5 млн грн. Це також дозволить забезпечити більш стабільну роботу котелень та надання кращої послуги для споживачів, які отримують гарячу воду та опалення від цих котелень. Інший проєкт — це заміна насосів на 13 котельнях, що дасть змогу економити 2 млн кіловат електроенергії в рік на суму близько 11 мільйонів гривень. В умовах енергетичної кризи, яка є сьогодні, критично важливо зменшувати споживання газу, тому цей проєкт, який ми завершуємо реалізовувати, як ніколи, - доречний”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Десять квартальних луцьких котелень модернізовано спеціалістами французької компанії “ЕНЕРТЕКС” в рамках співпраці Луцької міської ради, ДКП “Луцьктепло” та Європейського банку реконструкції та розвитку.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Тут замінено пальникові системи, димнасоси та вентилятори, що дасть суттєву економію споживання газу та електроенергії, а також ретельно підготує котельні до поточного опалювального сезону.Луцький міський голова Ігор Поліщук відвідав котельні на вулицях Загородній та Задворецькій, аби переконатись, що роботи тут виконані чітко та якісно.“Ми завершуємо наш важливий проєкт з Європейським банком реконструкції та розвитку, який складається з декількох складових, - зазначив Ігор Поліщук. - Один з них - заміна 18 пальників на 10 котельнях дасть нам можливість економити орієнтовно 600 тисяч кубометрів газу в рік на суму близько 5,3 млн грн. Це попередні дані, економія може бути й більшою. А заміна димнасосів та вентиляторів зекономить 600 тисяч кіловат енергії в рік на суму близько 1,5 млн грн. Це також дозволить забезпечити більш стабільну роботу котелень та надання кращої послуги для споживачів, які отримують гарячу воду та опалення від цих котелень. Інший проєкт — це заміна насосів на 13 котельнях, що дасть змогу економити 2 млн кіловат електроенергії в рік на суму близько 11 мільйонів гривень. В умовах енергетичної кризи, яка є сьогодні, критично важливо зменшувати споживання газу, тому цей проєкт, який ми завершуємо реалізовувати, як ніколи, - доречний”.

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