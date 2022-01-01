На Харківщині волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі 9-поверхового будинку. ФОТО

На Харківщині волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі 9-поверхового будинку. ФОТО
Волинські рятувальники продовжують нести службу на Харківщині. Минулої ночі, 12 жовтня, вогнеборці вирушили за сигналом тривоги на проспект Тракторобудівників. Там у квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхівки виникла пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

"Перебуваючи у місті, що нещадно атакується ворогом, наші хлопці не втрачають бойового запалу, оптимізму і впевненості, що Перемозі й Миру бути, адже здолати українців неможливо. Поряд із загрозами військового характеру рятувальникам доводиться стикатися й з пожежами у побуті, що трапляються через людську недбалість", - йдеться в повідомленні.

У квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхівки виникла пожежа, господар самотужки вибрався з палаючого помешкання, а дим охопив горішні поверхи.

Пожежу рятувальники оперативно ліквідували й провели димовидалення в багатоповерхівці, аби мешканці будинку якнайскоріше змогли повернутися до своїх квартир. Допомогу потерпілому надали медики.
На Харківщині волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі 9-поверхового будинку. ФОТО

Остаточна причина пожежі буде встановлена найближчим часом. Попередньо ж стало відомо, що пожежа могла трапитися через необережність з вогнем під час куріння.
На Харківщині волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі 9-поверхового будинку. ФОТО

Нагадаємо, волинські рятувальники у складі зведеного загону вирушили на Харківщину 2 жовтня, де виконують завдання за призначенням в одному з пожежно-рятувальних підрозділів Харкова, що зазнав ушкоджень під час бойових дій.
На Харківщині волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі 9-поверхового будинку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинські рятувальники, Харківщина, квартира, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні з'явився додаток «єППО», щоб повідомляти про ракети чи дрони ворога
Сьогодні, 15:47
У війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Зімич
Сьогодні, 15:34
На Харківщині волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі 9-поверхового будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:20
ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
Сьогодні, 14:50
Французькі спеціалісти модернізували десять котелень у Луцьку
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
У Луцьку у п`ятиповерховому будинку горіла квартира У Луцьку у п`ятиповерховому будинку горіла квартира
11 жовтень, 12:20
У Луцьку горіла квартира, де перебувала дитина У Луцьку горіла квартира, де перебувала дитина
14 серпень, 21:05
У Луцьку на проспекті Соборності горить квартира. ФОТО У Луцьку на проспекті Соборності горить квартира. ФОТО
13 липень, 19:13
Зайнялася натяжна стеля: подробиці нічної пожежі в луцькій багатоповерхівці Зайнялася натяжна стеля: подробиці нічної пожежі в луцькій багатоповерхівці
25 травень, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна повернула з РФ та окупованих територій 96 дітей
Сьогодні, 15:55
 0
У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 15:49
 0
В Україні з'явився додаток «єППО», щоб повідомляти про ракети чи дрони ворога
Сьогодні, 15:47
 0
У війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Зімич
Сьогодні, 15:34
 0
На Харківщині волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі 9-поверхового будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8