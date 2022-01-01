На Харківщині волинські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі 9-поверхового будинку. ФОТО

Волинські рятувальники продовжують нести службу на Харківщині. Минулої ночі, 12 жовтня, вогнеборці вирушили за сигналом тривоги на проспект Тракторобудівників. Там у квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхівки виникла пожежа.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині."Перебуваючи у місті, що нещадно атакується ворогом, наші хлопці не втрачають бойового запалу, оптимізму і впевненості, що Перемозі й Миру бути, адже здолати українців неможливо. Поряд із загрозами військового характеру рятувальникам доводиться стикатися й з пожежами у побуті, що трапляються через людську недбалість", - йдеться в повідомленні.У квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхівки виникла пожежа, господар самотужки вибрався з палаючого помешкання, а дим охопив горішні поверхи.Пожежу рятувальники оперативно ліквідували й провели димовидалення в багатоповерхівці, аби мешканці будинку якнайскоріше змогли повернутися до своїх квартир. Допомогу потерпілому надали медики.Остаточна причина пожежі буде встановлена найближчим часом. Попередньо ж стало відомо, що пожежа могла трапитися через необережність з вогнем під час куріння.Нагадаємо, волинські рятувальники у складі зведеного загону вирушили на Харківщину 2 жовтня, де виконують завдання за призначенням в одному з пожежно-рятувальних підрозділів Харкова, що зазнав ушкоджень під час бойових дій.