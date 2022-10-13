Опалювальний сезон в окупованому Мелітополі не розпочнеться





Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, пише



«У Мелітополі 3 місяці немає газу, 95% опалювальних приладів працюють саме від газу. Проте рашисти обіцяють, що газ з’явиться. Так, у Бердянську він зник за 2 місяці до Мелітополя, проте досі не з'явився. Окупанти обіцяли запустити газ з 1 по 10 жовтня – вкотре обдурили», – розповів Федоров.



За його словами, росіяни анонсували завезення вугілля та дров на тимчасово окуповані території. Однак у Мелітополі всі котельні працюють виключно на газі.



«Опалювальний сезон має розпочатися за два тижні, але він не почнеться», – констатував мер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через відсутність газопостачання у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області опалювальний сезон, швидше за все, не розпочнеться.Про це повідомив міський головав ефірі національного телемарафону, пише Слово і Діло «У Мелітополі 3 місяці немає газу, 95% опалювальних приладів працюють саме від газу. Проте рашисти обіцяють, що газ з’явиться. Так, у Бердянську він зник за 2 місяці до Мелітополя, проте досі не з'явився. Окупанти обіцяли запустити газ з 1 по 10 жовтня – вкотре обдурили», – розповів Федоров.За його словами, росіяни анонсували завезення вугілля та дров на тимчасово окуповані території. Однак у Мелітополі всі котельні працюють виключно на газі.«Опалювальний сезон має розпочатися за два тижні, але він не почнеться», – констатував мер.

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