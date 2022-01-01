Росіяни вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Сьогодні, 09:10
Росія вночі 13 жовтня атакувала Київську область дронами-камікадзе.
Про це повідомив голова ОВА Київщини Олексій Кулеба.
"Київщина! Маємо удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Україна отримає новітні системи ППО та необхідну техніку для наступу. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін.
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Про це повідомив голова ОВА Київщини Олексій Кулеба.
"Київщина! Маємо удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Україна отримає новітні системи ППО та необхідну техніку для наступу. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін.
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