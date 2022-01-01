Курс валют у Луцьку 13 жовтня

Курс валют у Луцьку 13 жовтня
13 жовтня долар продають за 40.74.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 38.75, а продають за – 39.05.

Щодо польського злотого, то його купують продають за 8,05.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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