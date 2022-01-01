Курс валют у Луцьку 13 жовтня
Сьогодні, 09:00
13 жовтня долар продають за 40.74.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.75, а продають за – 39.05.
Щодо польського злотого, то його купують продають за 8,05.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.75, а продають за – 39.05.
Щодо польського злотого, то його купують продають за 8,05.
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