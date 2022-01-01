Курс валют у Луцьку 13 жовтня





Про це повідомляє



Євро купують за 38.75, а продають за – 39.05.



Щодо польського злотого, то його купують продають за 8,05.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 жовтня долар продають за 40.74.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 38.75, а продають за – 39.05.Щодо польського злотого, то його купують продають за 8,05.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію