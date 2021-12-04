Луцьким муніципалам розширили повноваження





Як розповів у коментарі Роман Кулик, зміни стосуватимуться роботи інспекторів з паркування. Зокрема, тепер працівники складатимуть постанови за порушення правил зупинки стоянки та паркування не лише в Луцьку, а й в усій Луцькій громаді.



"Друга зміна: додатково наділено повноваження складати постанови порушення щодо зупинки транспортних засобів на місцях, які призначені для стоянки авто з електродвигунами. Додатково у штат нам працівників не дають", – зазначив Роман Кулик і додав, що останнім часом у департамент стали звертатися не лише лучани, а й мешканці навколишніх сіл.



Як відомо, за дорученням міського голови інспектори муніципальної варти з 24 березня почали штрафувати водіїв за порушення правил зупинки, стоянки та паркування.



З початку року до бюджету Луцької громади надійшло більш як чотири мільйони гривень, які сплатили водії за порушення правил паркування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівникам департаменту муніципальної варти Луцька розширили повноваження. Таке рішення ухвалили на засідання виконавчого комітету.Як розповів у коментарі Суспільному заступник директора департаменту муніципальної варти, зміни стосуватимуться роботи інспекторів з паркування. Зокрема, тепер працівники складатимуть постанови за порушення правил зупинки стоянки та паркування не лише в Луцьку, а й в усій Луцькій громаді."Друга зміна: додатково наділено повноваження складати постанови порушення щодо зупинки транспортних засобів на місцях, які призначені для стоянки авто з електродвигунами. Додатково у штат нам працівників не дають", – зазначив Роман Кулик і додав, що останнім часом у департамент стали звертатися не лише лучани, а й мешканці навколишніх сіл.Як відомо, за дорученням міського голови інспектори муніципальної варти з 24 березня почали штрафувати водіїв за порушення правил зупинки, стоянки та паркування.З початку року до бюджету Луцької громади надійшло більш як чотири мільйони гривень, які сплатили водії за порушення правил паркування.

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