Луцьким муніципалам розширили повноваження

Луцьким муніципалам розширили повноваження
Працівникам департаменту муніципальної варти Луцька розширили повноваження. Таке рішення ухвалили на засідання виконавчого комітету.

Як розповів у коментарі Суспільному заступник директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик, зміни стосуватимуться роботи інспекторів з паркування. Зокрема, тепер працівники складатимуть постанови за порушення правил зупинки стоянки та паркування не лише в Луцьку, а й в усій Луцькій громаді.

"Друга зміна: додатково наділено повноваження складати постанови порушення щодо зупинки транспортних засобів на місцях, які призначені для стоянки авто з електродвигунами. Додатково у штат нам працівників не дають", – зазначив Роман Кулик і додав, що останнім часом у департамент стали звертатися не лише лучани, а й мешканці навколишніх сіл.

Як відомо, за дорученням міського голови інспектори муніципальної варти з 24 березня почали штрафувати водіїв за порушення правил зупинки, стоянки та паркування.

З початку року до бюджету Луцької громади надійшло більш як чотири мільйони гривень, які сплатили водії за порушення правил паркування.

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Теги: Волинь, Луцьк, муніципали
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Коментарі 3
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на мунварту витратили десять мільйонів,а за штрафи викачуютьтільки чотири.
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Непотрібна структура. Дармоїди на повідку.
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