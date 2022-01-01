Канада надасть Україні військову допомогу на 47 мільйонів доларів

Канада надасть Україні військову допомогу на 47 мільйонів доларів
Канада в середу, 12 жовтня, оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 47 млн доларів, який включатиме боєприпаси і зимовий одяг для захисників України.

Як повідомляє пресслужба канадського уряду, про це розповіла міністерка оборони країни Аніта Ананд перед зустріччю Контактної групи з питань оборони України, - пише НВ.

У пакет допомоги увійдуть артилерійські снаряди та інші засоби на суму 15,2 млн доларів, спеціалізовані камери для дронів на суму 15,3 млн доларів, послуги супутникового зв'язку на суму 2 млн доларів, а також 500 тисяч одиниць зимового військового одягу (куртки, штани, черевики, рукавички тощо).

«Ми знаємо, що наближається зима. І Канада має особливий досвід у тому, що стосується зимового одягу і бою. І ми передамо це спорядження найближчими тижнями», — сказала міністерка.

У середу з Анітою Ананд зустрівся міністр оборони України Олексій Резніков.

12 жовтня у Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з оборони України (Рамштайн), в якому взяли участь представники близько 50 країн. За словами Олексія Резнікова, першим на порядку денному стало питання посилення ППО.

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Теги: Канада, допомога, Україна, війна
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