Канада надасть Україні військову допомогу на 47 мільйонів доларів





Як повідомляє пресслужба канадського уряду, про це розповіла міністерка оборони країни Аніта Ананд перед зустріччю Контактної групи з питань оборони України, - пише



У пакет допомоги увійдуть артилерійські снаряди та інші засоби на суму 15,2 млн доларів, спеціалізовані камери для дронів на суму 15,3 млн доларів, послуги супутникового зв'язку на суму 2 млн доларів, а також 500 тисяч одиниць зимового військового одягу (куртки, штани, черевики, рукавички тощо).



«Ми знаємо, що наближається зима. І Канада має особливий досвід у тому, що стосується зимового одягу і бою. І ми передамо це спорядження найближчими тижнями», — сказала міністерка.



У середу з Анітою Ананд зустрівся міністр оборони України Олексій Резніков.



12 жовтня у Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з оборони України (Рамштайн), в якому взяли участь представники близько 50 країн. За словами Олексія Резнікова, першим на порядку денному стало питання посилення ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канада в середу, 12 жовтня, оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 47 млн доларів, який включатиме боєприпаси і зимовий одяг для захисників України.Як повідомляє пресслужба канадського уряду, про це розповіла міністерка оборони країни Аніта Ананд перед зустріччю Контактної групи з питань оборони України, - пише НВ У пакет допомоги увійдуть артилерійські снаряди та інші засоби на суму 15,2 млн доларів, спеціалізовані камери для дронів на суму 15,3 млн доларів, послуги супутникового зв'язку на суму 2 млн доларів, а також 500 тисяч одиниць зимового військового одягу (куртки, штани, черевики, рукавички тощо).«Ми знаємо, що наближається зима. І Канада має особливий досвід у тому, що стосується зимового одягу і бою. І ми передамо це спорядження найближчими тижнями», — сказала міністерка.У середу з Анітою Ананд зустрівся міністр оборони України Олексій Резніков.12 жовтня у Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з оборони України (Рамштайн), в якому взяли участь представники близько 50 країн. За словами Олексія Резнікова, першим на порядку денному стало питання посилення ППО.

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