Кабмін включив індустріальний парк «Володимир» до реєстру промислових парків України

Кабмін включив індустріальний парк «Володимир» до реєстру промислових парків України
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 8 жовтня 2022 р. № 889-р індустріальний парк “Володимир” включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України.

Про це йдеться на сайті Володимирської міської ради.

Цьому важливому кроку передувала кропітка праця над детальною розробкою концепції ІП “Володимир”, в яку вносились правки за рекомендаціями фахівців, тому зараз можна стверджувати, що планування території та діяльності парку в цілому є перспективними та важливими для громади, а в сучасних реаліях – важливими і для економіки усієї країни.

Наступним кроком у роботі над індустріальним парком є проведення конкурсу на визначення управляючої компанії.

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Теги: Волинь, Володимир
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