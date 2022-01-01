На Покрову у волинських храмах відбудуться особливі молити за воїнів
Сьогодні, 07:33
У день Покрови Пресвятої Богородиці і Захисника України у храмах Волинської єпархії відбудуться особливі богослужіння.
Про це йдеться на сайті єпархії.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розпорядився 14 жовтня у всіх церквах єпархії відправити молитви за здоров’я захисників та захисниць України, а також панахиди за полеглими героями.
Вірян закликають приєднатися до спільної молитви, вшанувати наших воїнів.
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Про це йдеться на сайті єпархії.
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розпорядився 14 жовтня у всіх церквах єпархії відправити молитви за здоров’я захисників та захисниць України, а також панахиди за полеглими героями.
Вірян закликають приєднатися до спільної молитви, вшанувати наших воїнів.
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