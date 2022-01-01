На Покрову у волинських храмах відбудуться особливі молити за воїнів





Про це йдеться на сайті єпархії.



Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розпорядився 14 жовтня у всіх церквах єпархії відправити молитви за здоров’я захисників та захисниць України, а також панахиди за полеглими героями.



Вірян закликають приєднатися до спільної молитви, вшанувати наших воїнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У день Покрови Пресвятої Богородиці і Захисника України у храмах Волинської єпархії відбудуться особливі богослужіння.Про це йдеться на сайті єпархії.Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розпорядився 14 жовтня у всіх церквах єпархії відправити молитви за здоров’я захисників та захисниць України, а також панахиди за полеглими героями.Вірян закликають приєднатися до спільної молитви, вшанувати наших воїнів.

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