На Волині лісівники випустили на волю 100 фазанів. ВІДЕО

На Волині лісівники випустили на волю 100 фазанів. ВІДЕО
На Волині на території мисливських угідь у дику природу 12 жовтня випустили 100 фазанів, вирощених у трьох фазанаріях Ново-Зборишівського лісництва.

У Луцькому районі майже не залишилось цих птахів, – розповів Суспільному головний лісничий Володимир-Волинського лісомисливського господарства Микола Іваницький.

З його слів, цьогоріч уже випускали більше 500 птахів в мисливські угіддя, тож популяцію фазанів сподіваються відновити.

"Наближене до лісового середовище, є і лісові угіддя, і польові угіддя, тобто, комбінований тип мисливських угідь. Фазан, який випущений сьогодні, буде себе нормально почувати, тут є кормова база і місце, де він може оселитися і розмножуватися", – каже лісничий.

Птахів вирощують в інкубаторах, а коли трохи підростають, то переселяють у вольєри. Нині тут – понад півтори тисячі фазанів, – зазначив мисливствознавець ДП "Горохівське ЛМГ" Григорій Биховець. У віці від чотирьох до шести місяців птахів випускають у дику природу.

"Цей весь фазан, за винятком маточного поголів’я, має бути випущений в угіддя. Третій рік займаємося, але досвід вже є і справа просувається. Годуємо, робимо самі комбікорм, потім на зернові переводимо", – сказав працівник господарства.

За два роки на Волині випустили у природу приблизно 10 тисяч фазанів, цієї осені планують випустили ще п'ять тисяч, – говорить мисливствознавець обласного управління лісового та мисливського господарства Віталій Каращук.

"Працюємо над тим, щоб 100-відсотково забезпечити потреби мисливських угідь області для наповнення фазаном. Фазанарій могтиме працювати на продаж на інші області, а нам за кілька років можна вийти на природне відновлення фазана у Волинській області", каже працівник управління.

Фазани у дикій природі на Волині вже приживаються і дають потомство. Полювати на них зараз не можна, – зазначив Віталій Каращук і додав, що це дозволять після того, коли чисельність птахів буде достатньою.


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Теги: Волинь, природа, ВОУЛМГ
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