У Луцьку переселенці реєструються, щоб отримати 150 доларів від американських благодійників





Про це повідомляє Олександра Ліхторовича.



Виплату в розмірі 150 доларів для внутрішньо переміщених осіб видають від благодійної американської організації. Кошти за актуальним курсом валют переводять у гривні та перераховують на банківську карту зареєстрованих переселенців.



Станом на 17:00 для отримання виплат зареєструвалося 387 переселенців, – сказала начальниця відділу департаменту соцполітики Луцької міської ради Лариса Мороз.



Поки частина переселенців очікує своєї черги на вулиці, частина людей зареєструвались на отримання допомоги. У черзі – багатодітні мами, люди з інвалідністю, пенсіонери, – розказує переселенка Ганна Стешакова з Херсонської області.



"Ми приїхали і записалися в чергу, людей дуже багато. Ми прийшли зранку, були тут о дев'ятій ранку і вже були 222-гі в списку", – каже жінка.



З немовлям у колясці Катерина Волович із Херсону стояла в черзі півтори години. Говорить: люди почали збиратись з п'ятої ранку.



"Я 97-ма, но з малою не пропускають, то чекаємо. Без житла, без нічого, з коляскою приїхали, нічо нема, речі якісь дають, дитяче харчування, суміші... Дуже важко", – зазначила жінка.



Пенсіонерка Валентина Фурсова приїхала в Луцьк разом із чоловіком з міста Красногорівка Донецької області. Чоловік – інвалід першої групи, тож прийшли отримати фінансову допомогу.



"Сім місяців живемо у Луцьку, добре, нам все харашо. Чоловік каже: я молодий, мені 62 роки, мені не дадуть, а я кажу – як не дадуть, дадуть по любому. В тебе перша група і документ є, ну будем стояти. Ми 124-ті в черзі", – розповіла переселенка.



На робочих місцях у приміщенні департаменту – п’ятеро волонтерів, котрі реєструють переселенців у своїй базі даних.



Як розповів координатор проєкту в Україні Євген Ящук, виплати можуть отримати сім’ї з людьми віком 65 років і більше або сім’ї з неповнолітніми дітьми, або з додатковими проблемами.



"Це допомога від приватного благодійного фонду, де звичайна ініціативна група американців дала клич в перші дні війни, що потрібно допомогти людям в Україні. Волонтери з США приїжджають в Україну, щоб засвідчити, що гроші, які були зібрані в США надаються тим людям, які потребують", – каже Євген Ящук.



Представники проєкту працюють також в інших містах Волині, додав координатор проєкту Євген Ящук, зокрема в Ковелі, Нововолинську та Володимирі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку біля міського департаменту соціальної політики від ранку 12 жовтня утворилася черга з переселенців, котрі прийшли зареєструватись на отримання одноразової фінансової допомоги.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на провідного спеціаліста департаменту соцполітикиВиплату в розмірі 150 доларів для внутрішньо переміщених осіб видають від благодійної американської організації. Кошти за актуальним курсом валют переводять у гривні та перераховують на банківську карту зареєстрованих переселенців.Станом на 17:00 для отримання виплат зареєструвалося 387 переселенців, – сказала начальниця відділу департаменту соцполітики Луцької міської радиПоки частина переселенців очікує своєї черги на вулиці, частина людей зареєструвались на отримання допомоги. У черзі – багатодітні мами, люди з інвалідністю, пенсіонери, – розказує переселенказ Херсонської області."Ми приїхали і записалися в чергу, людей дуже багато. Ми прийшли зранку, були тут о дев'ятій ранку і вже були 222-гі в списку", – каже жінка.З немовлям у колясцііз Херсону стояла в черзі півтори години. Говорить: люди почали збиратись з п'ятої ранку."Я 97-ма, но з малою не пропускають, то чекаємо. Без житла, без нічого, з коляскою приїхали, нічо нема, речі якісь дають, дитяче харчування, суміші... Дуже важко", – зазначила жінка.Пенсіонеркаприїхала в Луцьк разом із чоловіком з міста Красногорівка Донецької області. Чоловік – інвалід першої групи, тож прийшли отримати фінансову допомогу."Сім місяців живемо у Луцьку, добре, нам все харашо. Чоловік каже: я молодий, мені 62 роки, мені не дадуть, а я кажу – як не дадуть, дадуть по любому. В тебе перша група і документ є, ну будем стояти. Ми 124-ті в черзі", – розповіла переселенка.На робочих місцях у приміщенні департаменту – п’ятеро волонтерів, котрі реєструють переселенців у своїй базі даних.Як розповів координатор проєкту в Україні, виплати можуть отримати сім’ї з людьми віком 65 років і більше або сім’ї з неповнолітніми дітьми, або з додатковими проблемами."Це допомога від приватного благодійного фонду, де звичайна ініціативна група американців дала клич в перші дні війни, що потрібно допомогти людям в Україні. Волонтери з США приїжджають в Україну, щоб засвідчити, що гроші, які були зібрані в США надаються тим людям, які потребують", – каже Євген Ящук.Представники проєкту працюють також в інших містах Волині, додав координатор проєкту Євген Ящук, зокрема в Ковелі, Нововолинську та Володимирі.

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