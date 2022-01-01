У Луцьку переселенці реєструються, щоб отримати 150 доларів від американських благодійників

У Луцьку переселенці реєструються, щоб отримати 150 доларів від американських благодійників
У Луцьку біля міського департаменту соціальної політики від ранку 12 жовтня утворилася черга з переселенців, котрі прийшли зареєструватись на отримання одноразової фінансової допомоги.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на провідного спеціаліста департаменту соцполітики Олександра Ліхторовича.

Виплату в розмірі 150 доларів для внутрішньо переміщених осіб видають від благодійної американської організації. Кошти за актуальним курсом валют переводять у гривні та перераховують на банківську карту зареєстрованих переселенців.

Станом на 17:00 для отримання виплат зареєструвалося 387 переселенців, – сказала начальниця відділу департаменту соцполітики Луцької міської ради Лариса Мороз.

Поки частина переселенців очікує своєї черги на вулиці, частина людей зареєструвались на отримання допомоги. У черзі – багатодітні мами, люди з інвалідністю, пенсіонери, – розказує переселенка Ганна Стешакова з Херсонської області.

"Ми приїхали і записалися в чергу, людей дуже багато. Ми прийшли зранку, були тут о дев'ятій ранку і вже були 222-гі в списку", – каже жінка.

З немовлям у колясці Катерина Волович із Херсону стояла в черзі півтори години. Говорить: люди почали збиратись з п'ятої ранку.

"Я 97-ма, но з малою не пропускають, то чекаємо. Без житла, без нічого, з коляскою приїхали, нічо нема, речі якісь дають, дитяче харчування, суміші... Дуже важко", – зазначила жінка.

Пенсіонерка Валентина Фурсова приїхала в Луцьк разом із чоловіком з міста Красногорівка Донецької області. Чоловік – інвалід першої групи, тож прийшли отримати фінансову допомогу.

"Сім місяців живемо у Луцьку, добре, нам все харашо. Чоловік каже: я молодий, мені 62 роки, мені не дадуть, а я кажу – як не дадуть, дадуть по любому. В тебе перша група і документ є, ну будем стояти. Ми 124-ті в черзі", – розповіла переселенка.

На робочих місцях у приміщенні департаменту – п’ятеро волонтерів, котрі реєструють переселенців у своїй базі даних.

Як розповів координатор проєкту в Україні Євген Ящук, виплати можуть отримати сім’ї з людьми віком 65 років і більше або сім’ї з неповнолітніми дітьми, або з додатковими проблемами.

"Це допомога від приватного благодійного фонду, де звичайна ініціативна група американців дала клич в перші дні війни, що потрібно допомогти людям в Україні. Волонтери з США приїжджають в Україну, щоб засвідчити, що гроші, які були зібрані в США надаються тим людям, які потребують", – каже Євген Ящук.

Представники проєкту працюють також в інших містах Волині, додав координатор проєкту Євген Ящук, зокрема в Ковелі, Нововолинську та Володимирі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, пересленці, допомога, благодійність, США, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині лісівники випустили на волю 100 фазанів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:42
У Луцьку переселенці реєструються, щоб отримати 150 доларів від американських благодійників
Сьогодні, 02:17
Український льотчик за день збив 5 дронів «Shahed-136» та 2 крилаті ракети
Сьогодні, 01:13
13 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про волинські кавуни та ведмедя-переселенця: добрі новини від ВолиньPost за 12 жовтня
12 жовтень, 23:35
Схожі новини
У Луцьку сестрички-двійнята продають саморобні іграшки та печива, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО У Луцьку сестрички-двійнята продають саморобні іграшки та печива, щоб допомогти ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО
07 серпень, 15:26
Україна отримає сучасні системи ППО від США Україна отримає сучасні системи ППО від США
11 жовтень, 07:33
Коли США доправлять Україні комплекси NASAMS Коли США доправлять Україні комплекси NASAMS
17 вересень, 01:15
США невдовзі оголосять про нову військову допомогу для України США невдовзі оголосять про нову військову допомогу для України
01 вересень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині лісівники випустили на волю 100 фазанів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:42
 0
У Луцьку переселенці реєструються, щоб отримати 150 доларів від американських благодійників
Сьогодні, 02:17
 0
Український льотчик за день збив 5 дронів «Shahed-136» та 2 крилаті ракети
Сьогодні, 01:13
 0
13 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про волинські кавуни та ведмедя-переселенця: добрі новини від ВолиньPost за 12 жовтня
12 жовтень, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8