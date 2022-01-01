Серед звільнених українських полонених – житель Рівненщини

Дмитро Полов’ян.



Про це Віталій Коваль.



Уродженець Квасилова був солдатом-розвідником. До полону потрапив із позицій на Херсонщині.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 13 жовтня, Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими. Серед них - житель селища Квасилів, що на Рівненщині,Про це розповів голова ОВАУродженець Квасилова був солдатом-розвідником. До полону потрапив із позицій на Херсонщині. Загалом вдалося звільнити з полону 20 людей . Це 14 воїнів ЗСУ, 4 бійців ТрО, 1 нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.

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