Серед звільнених українських полонених – житель Рівненщини
Сьогодні, 17:36
Сьогодні, 13 жовтня, Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими. Серед них - житель селища Квасилів, що на Рівненщині, Дмитро Полов’ян.
Про це розповів голова ОВА Віталій Коваль.
Уродженець Квасилова був солдатом-розвідником. До полону потрапив із позицій на Херсонщині.
Загалом вдалося звільнити з полону 20 людей. Це 14 воїнів ЗСУ, 4 бійців ТрО, 1 нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.
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Про це розповів голова ОВА Віталій Коваль.
Уродженець Квасилова був солдатом-розвідником. До полону потрапив із позицій на Херсонщині.
Загалом вдалося звільнити з полону 20 людей. Це 14 воїнів ЗСУ, 4 бійців ТрО, 1 нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.
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