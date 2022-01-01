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Зеленський закликав 14 жовтня особливо дослухатися до сигналів повітряної тривоги

Зеленський закликав 14 жовтня особливо дослухатися до сигналів повітряної тривоги
Президент Володимир Зеленський закликав українців бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги завтра, 14 жовтня, в День захисників і захисниць України.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні ввечері, 13 жовтня.

Президент наголосив, що завтра – один із найважливіших днів для українців: Покрова, День захисників і захисниць України.

"Обов'язково відзначимо – кожен на своєму місці. Свято всіх наших воїнів – від давнини до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії", – зазначив він.

Зеленський закликав українців завтра, 14 жовтня, бути особливо уважними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Не розслабляємося! Бʼємо ворога! Дотримуємося правил безпеки! Дослухаємося до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра", – наголосив глава держави.

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Теги: Володимир Зеленський, тривога, атаки, сигнали
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