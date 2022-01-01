Зеленський закликав 14 жовтня особливо дослухатися до сигналів повітряної тривоги
Сьогодні, 23:02
Президент Володимир Зеленський закликав українців бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги завтра, 14 жовтня, в День захисників і захисниць України.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні ввечері, 13 жовтня.
Президент наголосив, що завтра – один із найважливіших днів для українців: Покрова, День захисників і захисниць України.
"Обов'язково відзначимо – кожен на своєму місці. Свято всіх наших воїнів – від давнини до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії", – зазначив він.
Зеленський закликав українців завтра, 14 жовтня, бути особливо уважними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
"Не розслабляємося! Бʼємо ворога! Дотримуємося правил безпеки! Дослухаємося до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра", – наголосив глава держави.
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Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні ввечері, 13 жовтня.
Президент наголосив, що завтра – один із найважливіших днів для українців: Покрова, День захисників і захисниць України.
"Обов'язково відзначимо – кожен на своєму місці. Свято всіх наших воїнів – від давнини до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії", – зазначив він.
Зеленський закликав українців завтра, 14 жовтня, бути особливо уважними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
"Не розслабляємося! Бʼємо ворога! Дотримуємося правил безпеки! Дослухаємося до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра", – наголосив глава держави.
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