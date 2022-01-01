Повернені додому українські діти і звільнені з полону воїни: добрі новини від ВолиньPost за 13 жовтня

Повернені додому українські діти і звільнені з полону воїни: добрі новини від ВолиньPost за 13 жовтня
Продовжуємо ділитися з вами добрими новинами. Сьогодні маємо їх чимало. Україна повернула з полону 20 воїнів і 96 маленьких діток, які перебували на території РФ!

Про ці та інші позитивні інформаційні приводи цього дня, 13 жовтня, згадуємо у традиційній підбірці:

Український льотчик за день збив 5 дронів «Shahed-136» та 2 крилаті ракети

Український пілот, який збив п’ять дронів-камікадзе та дві крилаті ракети, успішно катапультувався із літака, який падав.

Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.

Канада надасть Україні військову допомогу на 47 мільйонів доларів

У пакет допомоги увійдуть артилерійські снаряди та інші засоби на суму 15,2 млн доларів, спеціалізовані камери для дронів на суму 15,3 млн доларів, послуги супутникового зв'язку на суму 2 млн доларів, а також 500 тисяч одиниць зимового військового одягу (куртки, штани, черевики, рукавички тощо).

ЗСУ за добу знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 33 безпілотники

Росія втратила у війні з Україною близько 63 800 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб,
танків ‒ 2511 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,
артилерійських систем – 1556 (+17) од,
РСЗВ – 357 (+2) од,
засобів ППО ‒ 183 (+0) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 240 (+6) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
крилатих ракет ‒ 316 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,
спеціальної техніки ‒ 140 (+0).

45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ

Зокрема, витратити кошти можна на:

▪️ поточний ремонт будівель опорних закладів;

▪️ підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;

▪️ засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.

Французькі спеціалісти модернізували десять котелень у Луцьку

Тут замінено пальникові системи, димнасоси та вентилятори, що дасть суттєву економію споживання газу та електроенергії, а також ретельно підготує котельні до поточного опалювального сезону.

ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом

Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв'язку виступив президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати резолюцію.

Україна повернула з РФ та окупованих територій 96 дітей

«Ми боремося за кожного маленького українця! – наголосила Віцепрем’єрка України Ірина Верещук. – Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті».

На Волині прогнозують потепління до 20 градусів

Зі слів синоптика Василя Климюка, нині середньодобова температура на Волині в межах норми, і складає 9 градусів тепла. "Починаючи з п’ятниці, 14 жовтня, в області буде +15 – +20 вдень, нічна температура 4-9 градусів тепла. Така температура буде зберігатися до середи наступного тижня", – додав він.

Україна повернула з полону 20 воїнів, серед них – ті, хто перебував в Оленівці

"Наші повертаються додому. Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті.

Вдалося звільнити з полону 20 людей.

Це 20 історій українських героїв, 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРо, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС.

Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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