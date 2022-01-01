Повернені додому українські діти і звільнені з полону воїни: добрі новини від ВолиньPost за 13 жовтня
Сьогодні, 23:22
Продовжуємо ділитися з вами добрими новинами. Сьогодні маємо їх чимало. Україна повернула з полону 20 воїнів і 96 маленьких діток, які перебували на території РФ!
Про ці та інші позитивні інформаційні приводи цього дня, 13 жовтня, згадуємо у традиційній підбірці:
Український льотчик за день збив 5 дронів «Shahed-136» та 2 крилаті ракети
Український пілот, який збив п’ять дронів-камікадзе та дві крилаті ракети, успішно катапультувався із літака, який падав.
Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.
Канада надасть Україні військову допомогу на 47 мільйонів доларів
У пакет допомоги увійдуть артилерійські снаряди та інші засоби на суму 15,2 млн доларів, спеціалізовані камери для дронів на суму 15,3 млн доларів, послуги супутникового зв'язку на суму 2 млн доларів, а також 500 тисяч одиниць зимового військового одягу (куртки, штани, черевики, рукавички тощо).
ЗСУ за добу знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 33 безпілотники
Росія втратила у війні з Україною близько 63 800 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб,
танків ‒ 2511 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,
артилерійських систем – 1556 (+17) од,
РСЗВ – 357 (+2) од,
засобів ППО ‒ 183 (+0) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 240 (+6) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
крилатих ракет ‒ 316 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,
спеціальної техніки ‒ 140 (+0).
45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ
Зокрема, витратити кошти можна на:
▪️ поточний ремонт будівель опорних закладів;
▪️ підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;
▪️ засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.
Французькі спеціалісти модернізували десять котелень у Луцьку
Тут замінено пальникові системи, димнасоси та вентилятори, що дасть суттєву економію споживання газу та електроенергії, а також ретельно підготує котельні до поточного опалювального сезону.
ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.
Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв'язку виступив президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати резолюцію.
Україна повернула з РФ та окупованих територій 96 дітей
«Ми боремося за кожного маленького українця! – наголосила Віцепрем’єрка України Ірина Верещук. – Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті».
На Волині прогнозують потепління до 20 градусів
Зі слів синоптика Василя Климюка, нині середньодобова температура на Волині в межах норми, і складає 9 градусів тепла. "Починаючи з п’ятниці, 14 жовтня, в області буде +15 – +20 вдень, нічна температура 4-9 градусів тепла. Така температура буде зберігатися до середи наступного тижня", – додав він.
Україна повернула з полону 20 воїнів, серед них – ті, хто перебував в Оленівці
"Наші повертаються додому. Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті.
Вдалося звільнити з полону 20 людей.
Це 20 історій українських героїв, 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРо, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС.
Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про ці та інші позитивні інформаційні приводи цього дня, 13 жовтня, згадуємо у традиційній підбірці:
Український льотчик за день збив 5 дронів «Shahed-136» та 2 крилаті ракети
Український пілот, який збив п’ять дронів-камікадзе та дві крилаті ракети, успішно катапультувався із літака, який падав.
Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.
Канада надасть Україні військову допомогу на 47 мільйонів доларів
У пакет допомоги увійдуть артилерійські снаряди та інші засоби на суму 15,2 млн доларів, спеціалізовані камери для дронів на суму 15,3 млн доларів, послуги супутникового зв'язку на суму 2 млн доларів, а також 500 тисяч одиниць зимового військового одягу (куртки, штани, черевики, рукавички тощо).
ЗСУ за добу знищили 420 окупантів, 6 гелікоптерів та 33 безпілотники
Росія втратила у війні з Україною близько 63 800 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб,
танків ‒ 2511 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,
артилерійських систем – 1556 (+17) од,
РСЗВ – 357 (+2) од,
засобів ППО ‒ 183 (+0) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 240 (+6) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
крилатих ракет ‒ 316 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,
спеціальної техніки ‒ 140 (+0).
45 опорних шкіл Волині отримають по 3 тисячі доларів від ЮНІСЕФ
Зокрема, витратити кошти можна на:
▪️ поточний ремонт будівель опорних закладів;
▪️ підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;
▪️ засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.
Французькі спеціалісти модернізували десять котелень у Луцьку
Тут замінено пальникові системи, димнасоси та вентилятори, що дасть суттєву економію споживання газу та електроенергії, а також ретельно підготує котельні до поточного опалювального сезону.
ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.
Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв'язку виступив президент Володимир Зеленський, який закликав підтримати резолюцію.
Україна повернула з РФ та окупованих територій 96 дітей
«Ми боремося за кожного маленького українця! – наголосила Віцепрем’єрка України Ірина Верещук. – Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті».
На Волині прогнозують потепління до 20 градусів
Зі слів синоптика Василя Климюка, нині середньодобова температура на Волині в межах норми, і складає 9 градусів тепла. "Починаючи з п’ятниці, 14 жовтня, в області буде +15 – +20 вдень, нічна температура 4-9 градусів тепла. Така температура буде зберігатися до середи наступного тижня", – додав він.
Україна повернула з полону 20 воїнів, серед них – ті, хто перебував в Оленівці
"Наші повертаються додому. Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті.
Вдалося звільнити з полону 20 людей.
Це 20 історій українських героїв, 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРо, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС.
Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повернені додому українські діти і звільнені з полону воїни: добрі новини від ВолиньPost за 13 жовтня
Сьогодні, 23:22
Бустерна і додаткова доза вакцини проти COVID-19: що про них варто знати онкопацієнтам
Сьогодні, 22:50
Війська Росії будуть знищені у разі ядерного удару по Україні, – головний дипломат ЄС
Сьогодні, 22:15
Росія увечері обстріляла Харків
Сьогодні, 21:40
Медіа