Повернені додому українські діти і звільнені з полону воїни: добрі новини від ВолиньPost за 13 жовтня

Продовжуємо ділитися з вами добрими новинами. Сьогодні маємо їх чимало. Україна повернула з полону 20 воїнів і 96 маленьких діток, які перебували на території РФ!Про ці та інші позитивні інформаційні приводи цього дня,, згадуємо у традиційній підбірці:Український пілот, який збив п’ять дронів-камікадзе та дві крилаті ракети, успішно катапультувався із літака, який падав.Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенантініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.У пакет допомоги увійдуть артилерійські снаряди та інші засоби на суму 15,2 млн доларів, спеціалізовані камери для дронів на суму 15,3 млн доларів, послуги супутникового зв'язку на суму 2 млн доларів, а також 500 тисяч одиниць зимового військового одягу (куртки, штани, черевики, рукавички тощо).Росія втратила у війні з Україною близько 63 800 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб,танків ‒ 2511 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 5167 (+11) од,артилерійських систем – 1556 (+17) од,РСЗВ – 357 (+2) од,засобів ППО ‒ 183 (+0) од,літаків – 268 (+0) од,гелікоптерів – 240 (+6) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),крилатих ракет ‒ 316 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,спеціальної техніки ‒ 140 (+0).Зокрема, витратити кошти можна на:▪️ поточний ремонт будівель опорних закладів;▪️ підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального;▪️ засоби для навчання, компʼютерне та інше обладнання, зокрема програмне забезпечення, послуги з доступу до інтернету.Тут замінено пальникові системи, димнасоси та вентилятори, що дасть суттєву економію споживання газу та електроенергії, а також ретельно підготує котельні до поточного опалювального сезону.Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.Перед голосуванням у ПАРЄ по відеозв'язку виступив президент, який закликав підтримати резолюцію.«Ми боремося за кожного маленького українця! – наголосила Віцепрем’єрка України. – Адже діти – це і є наша держава, наше майбутнє. І ми обов’язково потурбуємося про те, щоб кожен з них був в безпеці й комфорті».Зі слів синоптика, нині середньодобова температура на Волині в межах норми, і складає 9 градусів тепла. "Починаючи з п’ятниці, 14 жовтня, в області буде +15 – +20 вдень, нічна температура 4-9 градусів тепла. Така температура буде зберігатися до середи наступного тижня", – додав він."Наші повертаються додому. Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті.Вдалося звільнити з полону 20 людей.Це 20 історій українських героїв, 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРо, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС.Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - повідомив голова Офісу президента