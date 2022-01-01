14 жовтня на Волині: гортаючи календар

14 жовтня святкує свій день народження юристка та адвокатка(на фото).Колеги та друзі вітають її зі святом та бажають міцного здоров'я, гарного настрою, а також успіхів на роботі та лише виграшних справ. Хай кожен день дарує гарні емоції, а наступний рік буде багатим на добрих людей та щасливі події!Також сьогодні народилися директор ДП «Волинські старожитності»та проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиЗа православним календарем 14 жовтня іменини святкують ті, кого назвали Романами.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!У Луцьку цього дня у 1939 році заснували газету «Віче-інформ» (тоді – «Молода гвардія»).Цього ж дня у 2006 році почало роботу перше інтернет-видання Волині - «Волинська правда».14 жовтня відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Це свято було одним з найголовніших свят запорозьких козаків, які будували багато храмів та особливо шанували ікони Покрови.Сьогодні також відзначають День захисників та захисниць України.У цей день ми дякуємо кожному і кожній, хто боронить нашу землю від російського окупанта! Спасибі! Бажаємо вам наступного року зустріти цей день під мирним небом України у родинному затишку.14 жовтня 1942 року на Волині зародилася Українська Повстанська Армія (УПА). Територіально УПА ділилася на чотири групи. Одна з них (УПА-Північ) охоплювала Західну Волинь і Полісся, її командиром був полковник Клим Савур. За роки існування УПА в її лавах побували до 400 тисяч осіб.