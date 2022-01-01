14 жовтня на Волині: гортаючи календар
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14 жовтня святкує свій день народження юристка та адвокатка Людмила Севрук (на фото).
Колеги та друзі вітають її зі святом та бажають міцного здоров'я, гарного настрою, а також успіхів на роботі та лише виграшних справ. Хай кожен день дарує гарні емоції, а наступний рік буде багатим на добрих людей та щасливі події!
Також сьогодні народилися директор ДП «Волинські старожитності» Олексій Златогорський та проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені Лесі Українки Юрій Громик.
За православним календарем 14 жовтня іменини святкують ті, кого назвали Романами.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!
У Луцьку цього дня у 1939 році заснували газету «Віче-інформ» (тоді – «Молода гвардія»).
Цього ж дня у 2006 році почало роботу перше інтернет-видання Волині - «Волинська правда».
14 жовтня відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Це свято було одним з найголовніших свят запорозьких козаків, які будували багато храмів та особливо шанували ікони Покрови.
Сьогодні також відзначають День захисників та захисниць України.
У цей день ми дякуємо кожному і кожній, хто боронить нашу землю від російського окупанта! Спасибі! Бажаємо вам наступного року зустріти цей день під мирним небом України у родинному затишку.
14 жовтня 1942 року на Волині зародилася Українська Повстанська Армія (УПА). Територіально УПА ділилася на чотири групи. Одна з них (УПА-Північ) охоплювала Західну Волинь і Полісся, її командиром був полковник Клим Савур. За роки існування УПА в її лавах побували до 400 тисяч осіб.
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Колеги та друзі вітають її зі святом та бажають міцного здоров'я, гарного настрою, а також успіхів на роботі та лише виграшних справ. Хай кожен день дарує гарні емоції, а наступний рік буде багатим на добрих людей та щасливі події!
Також сьогодні народилися директор ДП «Волинські старожитності» Олексій Златогорський та проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені Лесі Українки Юрій Громик.
За православним календарем 14 жовтня іменини святкують ті, кого назвали Романами.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!
У Луцьку цього дня у 1939 році заснували газету «Віче-інформ» (тоді – «Молода гвардія»).
Цього ж дня у 2006 році почало роботу перше інтернет-видання Волині - «Волинська правда».
14 жовтня відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Це свято було одним з найголовніших свят запорозьких козаків, які будували багато храмів та особливо шанували ікони Покрови.
Сьогодні також відзначають День захисників та захисниць України.
У цей день ми дякуємо кожному і кожній, хто боронить нашу землю від російського окупанта! Спасибі! Бажаємо вам наступного року зустріти цей день під мирним небом України у родинному затишку.
14 жовтня 1942 року на Волині зародилася Українська Повстанська Армія (УПА). Територіально УПА ділилася на чотири групи. Одна з них (УПА-Північ) охоплювала Західну Волинь і Полісся, її командиром був полковник Клим Савур. За роки існування УПА в її лавах побували до 400 тисяч осіб.
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