Окупанти замінували майже всі місця масових поховань

Окупанти замінували майже всі місця масових поховань
Фактично біля кожного звільненого населеного пункту є місця поховань людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

«Ці люди піддавалися тортурам і іншим воєнним злочинам. Так от, для того, щоб навіть підійти до, наприклад, братської могили біля будь-якого з міст, то потрібно ці місця розміновувати, бо вони майже всі заміновані», - сказав Монастирський.

Тому, як зауважив глава МВС, для того, щоб швидко розмінувати ці території і отримати доступ до них, і показати всьому світу ті злочини, які вчиняють росіяни в Україні, задіюються додаткові підрозділи як з боку ДСНС, так і з боку Нацполіції.

За його даними, наразі поліція фактично відновила правопорядок у 339 населених пунктах Донецької, Харківської і Херсонської областей. Монастирський уточнив, що у цих населених пунктах живе понад 80 тисяч осіб.

Нагадаємо, після звільнення Ізюму у вересні виявили 445 могил з хрестами. Глава Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов інформував, що майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті.

26 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізюмі на Харківщині виявили ще 2 місця масових поховань. У братських могилах можуть бути поховані сотні людей.

З 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців. Більшість загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин.
У звільненому від росіян Лимані у жовтні ексгумували перші тіла на місці масових поховань. В одній братській могилі поховано близько 200 цивільних, серед яких є діти. В іншій братській могилі – військовослужбовці ЗСУ.

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Теги: поховання, замінування
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