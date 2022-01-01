Парк «Володимир» внесли до реєстру промислових парків України
Сьогодні, 03:30
Розпорядженням Індустріальний парк “Володимир” включили до Реєстру індустріальних (промислових) парків України.
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів від 8 жовтня 2022 р. № 889-р, інформують у міськраді.
Цьому важливому кроку передувала кропітка праця над детальною розробкою концепції ІП “Володимир”, в яку вносились правки за рекомендаціями фахівців, тому зараз можна стверджувати, що планування території та діяльності парку в цілому є перспективними та важливими для громади, а в сучасних реаліях – важливими і для економіки усієї країни.
Наступним кроком у роботі над індустріальним парком є проведення конкурсу на визначення управляючої компанії, кажуть у мерії.
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Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів від 8 жовтня 2022 р. № 889-р, інформують у міськраді.
Цьому важливому кроку передувала кропітка праця над детальною розробкою концепції ІП “Володимир”, в яку вносились правки за рекомендаціями фахівців, тому зараз можна стверджувати, що планування території та діяльності парку в цілому є перспективними та важливими для громади, а в сучасних реаліях – важливими і для економіки усієї країни.
Наступним кроком у роботі над індустріальним парком є проведення конкурсу на визначення управляючої компанії, кажуть у мерії.
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