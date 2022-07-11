Електронні сигарети та вейпи: безпечна альтернатива чи шкода здоров’ю

Останнім часом дуже популярним серед молоді є використання електронних сигарет, а саме куріння називається «вейпингом». Виробники в цій галузі стверджують, що пар електронних сигарет значно безпечніший ніж дим у звичайних.Вейп став модним напрямом. Серед підлітків цей рух і зовсім вважають крутим та просунутим.чи справді електронні сигарети і вейпи - це безпечна альтернатива, пише Держпродспоживслужба.Згідно з Глобальним опитуванням молоді щодо вживання тютюну, в Україні 18.4% дітей 13-15 років є теперішніми споживачами електронних сигарет, а будь-коли пробували курити електронні сигарети 40% дітей цієї вікової групи. Окрім того, 14.9% дітей 13-15 років є теперішніми споживачами тютюну».Загалом в Україні фактично кожен п’ятий українець щодня курить звичайні або електронні сигарети, що становить близько 7.2 млн дорослого населення.Фахівці зазначають: безпечного куріння не існує. Вейп шкідливий як для курця, так і для людей, які вдихають вторинний аерозоль. Згідно зі звітом NAP, пари вейпа містять нікотин, тверді частинки й летючі органічні сполуки в концентраціях, які перевищують рекомендовані рівні. Куріння є фактором ризику для будь-якої інфекції нижніх дихальних шляхів. Кожна десята смерть від хвороб серця спричинена ним. Куріння є одним із ключових факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і хвороби периферичних судин.Згідно із законом, електронна сигарета - це виріб, який може бути використаний для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, що містять або не містять нікотин. Вони можуть бути як одноразовими, так і багаторазовими.Окремим підкласом електронних сигарет вважаються пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згорання. До таких пристроїв належать системи нагрівання тютюну IQOS, glo та інші пристрої від менш відомих брендів. Згідно з новими положеннями, їх також буде заборонено курити у громадських місцях і приміщеннях, а також рекламувати.Проблема реклами сигарет, продажу сигарет неповнолітнім, а також куріння у громадських місцях чи закладах громадського харчування, досі є актуальною для нашого суспільства, тому для попередження куріння тютюнових виробів серед дітей і молоді та зменшення вживання тютюнових виробів громадянами з метою зниження ризику розвитку захворювань, втрати працездатності та їхньої передчасної смертності внаслідок куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, на законодавчому рівні прийнято Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (№ 2899-I).Новий закон покликаний захистити населення України від шкідливого впливу тютюнопаління.Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну», який набрав чинності 11.07.2022 року запровадив важливу позицію – прирівнює електронні сигарети і засоби нагрівання до класичних сигарет, врегулював роботу суб’єктів господарювання практично всіх форм власності. Заборона на куріння тютюнових виробів, кальянів, електронних сигарет та ТВЕНів разом із пристроями для нагрівання тютюну діє у ліфтах і таксофонах, у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я, у приміщеннях та на території навчальних закладів, у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту, у приміщеннях закладів ресторанного господарства, у приміщеннях об’єктів культурного призначення, у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування, у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, у приміщеннях гуртожитків, на дитячих майданчиках, у місцях загального користування житлових будинків, у підземних переходах, у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі, на вокзалах та станціях, на зупинках громадського транспорту.Вживання тютюнових виробів є однією з основних причин передчасної смертності та один з основних факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань. До них належать серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, рак, хронічні обструктивні захворювання легень і розлади психічного здоров’я, які призводять до майже 84% усіх смертей в Україні. За даними Міністерства охорони здоров’я України, щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням.