Повідомили, чи безпечно робити декілька щеплень в один день





У Центрі громадського здоров'я



Комбінації вакцин зазвичай має підбирати сімейний лікар або педіатр індивідуально.



Важливим орієнтиром для цього є типи вакцин (живі та інактивовані), вік пацієнта та загальний стан здоров'я.



"Якщо глянути на схему Національного календаря профілактичних щеплень, то ми побачимо, що деякі захворювання профілактуються одночасно.



Наприклад, у два місяці дитина має отримати вакцини проти дифтерії та правця, кашлюка, поліомієліту, гепатиту В та хіб-інфекції", – зазначають у ЦГЗ.



Поєднання щеплень на додачу має ряд переваг, оскільки на додачу до імунізації і дитині доведеться менше відвідувати лікаря, а батьки заощадять час.



Однак для поєднання за один візит календарних та рекомендованих щеплень можливе лише з рекомендації лікаря.



Так само можна поєднувати і вакцини проти грипу та COVID-19 для дорослих та дітей.



Зокрема щеплення проти COVID-19 можна робити одночасно з неживою вакциною проти грипу під час одного візиту у різні кінцівки.



Також поєднують щеплення проти дифтерії та правця, щеплення від яких розпочинають ще у ранньому дитячому віці й продовжують надалі кожні 10 років.



Однак у разі, якщо ви плануєте зробити щеплення проти правця та дифтерії і проти COVID-19, слід дотримуватись проміжку у щонайменше два тижні після консультації з сімейним лікарем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комбінування вакцин від кількох хвороб є безпечною та поширеною практикою.У Центрі громадського здоров'я розповіли , які види щеплень можна безпечно поєднувати.Комбінації вакцин зазвичай має підбирати сімейний лікар або педіатр індивідуально.Важливим орієнтиром для цього є типи вакцин (живі та інактивовані), вік пацієнта та загальний стан здоров'я."Якщо глянути на схему Національного календаря профілактичних щеплень, то ми побачимо, що деякі захворювання профілактуються одночасно.Наприклад, у два місяці дитина має отримати вакцини проти дифтерії та правця, кашлюка, поліомієліту, гепатиту В та хіб-інфекції", – зазначають у ЦГЗ.Поєднання щеплень на додачу має ряд переваг, оскільки на додачу до імунізації і дитині доведеться менше відвідувати лікаря, а батьки заощадять час.Однак для поєднання за один візит календарних та рекомендованих щеплень можливе лише з рекомендації лікаря.Так само можна поєднувати і вакцини проти грипу та COVID-19 для дорослих та дітей.Зокрема щеплення проти COVID-19 можна робити одночасно з неживою вакциною проти грипу під час одного візиту у різні кінцівки.Також поєднують щеплення проти дифтерії та правця, щеплення від яких розпочинають ще у ранньому дитячому віці й продовжують надалі кожні 10 років.Однак у разі, якщо ви плануєте зробити щеплення проти правця та дифтерії і проти COVID-19, слід дотримуватись проміжку у щонайменше два тижні після консультації з сімейним лікарем.

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