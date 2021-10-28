Повідомили, чи безпечно робити декілька щеплень в один день
Сьогодні, 05:22
Комбінування вакцин від кількох хвороб є безпечною та поширеною практикою.
У Центрі громадського здоров'я розповіли, які види щеплень можна безпечно поєднувати.
Комбінації вакцин зазвичай має підбирати сімейний лікар або педіатр індивідуально.
Важливим орієнтиром для цього є типи вакцин (живі та інактивовані), вік пацієнта та загальний стан здоров'я.
"Якщо глянути на схему Національного календаря профілактичних щеплень, то ми побачимо, що деякі захворювання профілактуються одночасно.
Наприклад, у два місяці дитина має отримати вакцини проти дифтерії та правця, кашлюка, поліомієліту, гепатиту В та хіб-інфекції", – зазначають у ЦГЗ.
Поєднання щеплень на додачу має ряд переваг, оскільки на додачу до імунізації і дитині доведеться менше відвідувати лікаря, а батьки заощадять час.
Однак для поєднання за один візит календарних та рекомендованих щеплень можливе лише з рекомендації лікаря.
Так само можна поєднувати і вакцини проти грипу та COVID-19 для дорослих та дітей.
Зокрема щеплення проти COVID-19 можна робити одночасно з неживою вакциною проти грипу під час одного візиту у різні кінцівки.
Також поєднують щеплення проти дифтерії та правця, щеплення від яких розпочинають ще у ранньому дитячому віці й продовжують надалі кожні 10 років.
Однак у разі, якщо ви плануєте зробити щеплення проти правця та дифтерії і проти COVID-19, слід дотримуватись проміжку у щонайменше два тижні після консультації з сімейним лікарем.
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У Центрі громадського здоров'я розповіли, які види щеплень можна безпечно поєднувати.
Комбінації вакцин зазвичай має підбирати сімейний лікар або педіатр індивідуально.
Важливим орієнтиром для цього є типи вакцин (живі та інактивовані), вік пацієнта та загальний стан здоров'я.
"Якщо глянути на схему Національного календаря профілактичних щеплень, то ми побачимо, що деякі захворювання профілактуються одночасно.
Наприклад, у два місяці дитина має отримати вакцини проти дифтерії та правця, кашлюка, поліомієліту, гепатиту В та хіб-інфекції", – зазначають у ЦГЗ.
Поєднання щеплень на додачу має ряд переваг, оскільки на додачу до імунізації і дитині доведеться менше відвідувати лікаря, а батьки заощадять час.
Однак для поєднання за один візит календарних та рекомендованих щеплень можливе лише з рекомендації лікаря.
Так само можна поєднувати і вакцини проти грипу та COVID-19 для дорослих та дітей.
Зокрема щеплення проти COVID-19 можна робити одночасно з неживою вакциною проти грипу під час одного візиту у різні кінцівки.
Також поєднують щеплення проти дифтерії та правця, щеплення від яких розпочинають ще у ранньому дитячому віці й продовжують надалі кожні 10 років.
Однак у разі, якщо ви плануєте зробити щеплення проти правця та дифтерії і проти COVID-19, слід дотримуватись проміжку у щонайменше два тижні після консультації з сімейним лікарем.
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