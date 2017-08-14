Муніципали у Луцьку відкрили 16 проваджень на водійку, яка не платила за парковку

Муніципали у Луцьку відкрили 16 проваджень на водійку, яка не платила за парковку
Власниця двох автівок неодноразово ухилялася від сплати за паркування на майданчику на вулиці Карпенка-Карого, 1.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

На автовласницю транспортних засобів NISSAN ROGUE та NISSAN TIIDA муніципали відкрили 16 виконавчих проваджень, 15 з яких вже оплачено на загальну суму 6000 грн без врахування виконавчих зборів.

«Роботу буде продовжено, адже в цієї автовласниці залишилась 71 невиконана постанова», – запевняють у муніципальній варті.

Муніципали у Луцьку відкрили 16 проваджень на водійку, яка не платила за парковку

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Теги: парковка, муніципальна варта
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