Муніципали у Луцьку відкрили 16 проваджень на водійку, яка не платила за парковку
Сьогодні, 06:20
Власниця двох автівок неодноразово ухилялася від сплати за паркування на майданчику на вулиці Карпенка-Карого, 1.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
На автовласницю транспортних засобів NISSAN ROGUE та NISSAN TIIDA муніципали відкрили 16 виконавчих проваджень, 15 з яких вже оплачено на загальну суму 6000 грн без врахування виконавчих зборів.
«Роботу буде продовжено, адже в цієї автовласниці залишилась 71 невиконана постанова», – запевняють у муніципальній варті.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
На автовласницю транспортних засобів NISSAN ROGUE та NISSAN TIIDA муніципали відкрили 16 виконавчих проваджень, 15 з яких вже оплачено на загальну суму 6000 грн без врахування виконавчих зборів.
«Роботу буде продовжено, адже в цієї автовласниці залишилась 71 невиконана постанова», – запевняють у муніципальній варті.
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