Муніципали у Луцьку відкрили 16 проваджень на водійку, яка не платила за парковку





Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.



На автовласницю транспортних засобів NISSAN ROGUE та NISSAN TIIDA муніципали відкрили 16 виконавчих проваджень, 15 з яких вже оплачено на загальну суму 6000 грн без врахування виконавчих зборів.



«Роботу буде продовжено, адже в цієї автовласниці залишилась 71 невиконана постанова», – запевняють у муніципальній варті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Власниця двох автівок неодноразово ухилялася від сплати за паркування на майданчику на вулиці Карпенка-Карого, 1.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.На автовласницю транспортних засобів NISSAN ROGUE та NISSAN TIIDA муніципали відкрили 16 виконавчих проваджень, 15 з яких вже оплачено на загальну суму 6000 грн без врахування виконавчих зборів.«Роботу буде продовжено, адже в цієї автовласниці залишилась 71 невиконана постанова», – запевняють у муніципальній варті.

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