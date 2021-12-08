У Луцьку волонтерки-перукарки робили стрижки пораненим захисникам. ВІДЕО

У Луцьку волонтерки-перукарки робили стрижки пораненим захисникам. ВІДЕО
В одному із медзакладів Луцька для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні, 13 жовтня організували безплатні перукарські послуги. Дві майстрині-перукарки працювали на волонтерських засадах у лікарняних палатах.

Про це повідомляє Суспільне.

Як розповіла одна з майстринь Оксана, не могла відмовити в допомозі, адже це її вклад у перемогу.

"Скільки потрібно — стільки будемо працювати. Є такі хлопці, які не зможуть, наприклад, вийти в перукарню, є проблеми з ногами, хтось не має сили, не має здоров’я. Тут на місці нам все організували, надали умови", – говорить жінка.

У черзі на стрижку – військовий пенсіонер із Луцька Микола, який зараз командує одним із танкових підрозділів. На війну повернувся втретє з 2014 року.

"Ми виконуємо бойові завдання і в Запорізькій області, і на сході, і на північному сході. Де треба танкова міць — там і ми. Обов’язок покликав нас захищати батьківщину, це наша професія", – каже боєць.

Наразі чоловік лікується після поранень. Робота перукарки і оновлений зовнішній вигляд сподобалися: "Задоволений і відношенням місцевого персоналу, і дівчат-волонтерів, які прийшли нас підстригти, поздоровити напередодні свята".

Нову "стрижку без зайвого волосся", яку замовляв у майстрині, оцінив військовий Євген. Боєць родом із Запоріжжя, до початку повномасштабної війни більше двох років служив у ремонтно-відновлювальному батальйоні. Після 24 лютого потрапив на передову, де отримав важке поранення. Тепер відновлюється в Луцьку.

"Я не мав опинитись під відкритим вогнем крім як для якихось задач, пов’язаних із евакуацією техніки. Перевели в мотопіхотний. Півтора дня на першій лінії. І вже повернувся. Було цікаво, страшно... Головне, що вижив", – говорить боєць.

Подарунок у вигляді перукарських послуг для бійців напередодні Дня захисників і захисниць України підготував обласний відділ Міністерства у справах ветеранів України. Всього впродовж дня перукарки-волонтерки освіжили зачіски для 23 військових.




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Теги: перукарки, госпіталь
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