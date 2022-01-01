У воїна з Волині, що загинув на війні, народилася донечка
Сьогодні, 08:11
У загиблого воїна із Ратнівщини Івана Маковецького народилася донька.
Про це у фейсбуці повідомив волонтер Сергій Приходько.
«Сьогодні у нашого Іванка народилась доня Уляна! Іванко буде її ангелом-охоронцем», – йдеться у дописі.
Іван Маковецький 1997 року народження – житель села Щедрогір, уродженець Котуша.
Іван загинув, захищаючи Україну, у травні цього року. У нього тоді залишилися батьки та вагітна дружина Інна.
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Про це у фейсбуці повідомив волонтер Сергій Приходько.
«Сьогодні у нашого Іванка народилась доня Уляна! Іванко буде її ангелом-охоронцем», – йдеться у дописі.
Іван Маковецький 1997 року народження – житель села Щедрогір, уродженець Котуша.
Іван загинув, захищаючи Україну, у травні цього року. У нього тоді залишилися батьки та вагітна дружина Інна.
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