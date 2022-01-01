Курс валют у Луцьку 14 жовтня
Сьогодні, 09:02
14 жовтня готівковий курс долара становить 41.60, продають його за 40.75.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.70, а продають за – 39.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.00, а продають за 8,20.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 38.70, а продають за – 39.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.00, а продають за 8,20.
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