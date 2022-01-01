«Ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас», – Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць
Сьогодні, 09:20
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України.
Про це йдеться на його сторінці у фейсбуці.
"Зима 22-го - вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу", - написав Залужний.
"У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії. А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу!", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.
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Про це йдеться на його сторінці у фейсбуці.
"Зима 22-го - вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу", - написав Залужний.
"У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії. А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу!", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.
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