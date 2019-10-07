У Луцьку відбудеться літературний вечір Юрія Іздрика

У Луцьку відбудеться літературний вечір Юрія Іздрика
У понеділок, 17 жовтня, о 18:30 у броварні «Карабас Барабас» (вул. Винниченка, 4) відбудеться літературний вечір відомого українського письменника Юрія Іздрика.

Про це повідомляють організатори заходу.

На заході автор читатиме улюблені тисяч українців вірші, зокрема і з одного з найновіших видань – поетичної збірки-фотоальбому «NAKED ONE», що побачила світ у видавництві Meridian Czernowitz у 2020 році у співпраці з київською фотографкою Настею Тєліковою.

«Ця книжка – своєрідний coming out зрілого чоловіка, зневіреного як у силі поетичного слова, так і в силі воскресаючого духу, – розповідає Іздрик. – Залишається тільки тіло. Смертне тіло. Оголене тіло. Naked one». Книжка вміщує серію ню-фотопортретів Іздрика і його вірші.

За словами самого метра, він не часто вилазить зі своєї мушлі – калуської квартири і вже давно провадить усамітнене життя. Тому і не любить подорожувати. Тур, навіть у три міста (Тернопіль –Луцьк – Львів) – непересічна подія для поціновувачів літератури загалом та творчості Юрія Іздрика зокрема.

«Часто згадую наш тур з Юрієм Іздриком та Іриною Цілик по 27 містах України в 2016-му році, – розповідає видавець та президент Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz Святослав Померанцев. – Іздрик називав той тур «Прощання з Україною» та обіцяв більш ніколи не мандрувати із поетичними виступами. Я радий, що зміг витягнути класика у міні-тур по малому західному колу. Юрія везу особисто, як і інших учасників Літературної мережі. Книжки також будуть при мені, як і завжди».

Організатор вечора – команда Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера». Подія відбувається в рамках роботи Літературної мережі проєкту «Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні», за ініціативи Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz.

Проведення цього проєкту стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Захід модерує директора фестивалю «Фронтера» Елла Яцута.

Вхід – вільний, однак необхідно зареєструватися: https://forms.gle/hGACodhyPjCHXH2KA та забронювати столика у «Карабасі Барабасі».

Для бронювання телефонуйте: 066 600 400 2 (у разі великої кількості поціновувачів поезії за ваш столик можуть підсадити ще кількох шанувальників Юрія Іздрика).

Довідково: За ініціативи Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz чотирнадцять українських міст створили Літературну мережу – неформальне об’єднання регіональних культурних інституцій та організаторів літературних подій.

У кожному місті Мережі протягом вересня 2022 – лютого 2023 відбудуться по п’ять літературних виступів відомих та цікавих українських письменників та письменниць. Літературна мережа створена в рамках проєкту «Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні».

У Луцьку партнером став Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера».



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Теги: Луцьк, Іздрик, літературний вечір
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