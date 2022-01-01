У Білорусі запровадили режим «контртерористичної операції»
Сьогодні, 10:05
Режим "контртерористичної операції" введено у Білорусі через нібито загрозу з боку сусідніх країн.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия", про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
https://www.volynpost.com/news/211465-lukashenko-provodyt-pryhovanu-mobilizaciyu--zmi
За його словами, рішення було прийнято через дані про плани деяких держав, що надійшли.
"Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі", - заявив він.
Нагадаємо, що білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.
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Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия", про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
https://www.volynpost.com/news/211465-lukashenko-provodyt-pryhovanu-mobilizaciyu--zmi
За його словами, рішення було прийнято через дані про плани деяких держав, що надійшли.
"Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі", - заявив він.
Нагадаємо, що білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.
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