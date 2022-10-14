Лукашенко проводить приховану мобілізацію, – ЗМІ

Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.



Про це повідомляє



"Рішення про мобілізацію в Білорусі прийнято. Воно проходитиме під виглядом перевірки військової придатності", - йдеться в повідомленні.



Видання додає, що Лукашенко прийняв принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президентвирішив провести приховану мобілізацію.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на видання "Наша Ніва" у twitter."Рішення про мобілізацію в Білорусі прийнято. Воно проходитиме під виглядом перевірки військової придатності", - йдеться в повідомленні.Видання додає, що Лукашенко прийняв принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.

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