Лукашенко проводить приховану мобілізацію, – ЗМІ
Сьогодні, 09:10
Білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на видання "Наша Ніва" у twitter.
"Рішення про мобілізацію в Білорусі прийнято. Воно проходитиме під виглядом перевірки військової придатності", - йдеться в повідомленні.
Видання додає, що Лукашенко прийняв принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на видання "Наша Ніва" у twitter.
"Рішення про мобілізацію в Білорусі прийнято. Воно проходитиме під виглядом перевірки військової придатності", - йдеться в повідомленні.
Видання додає, що Лукашенко прийняв принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.
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