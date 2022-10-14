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Лукашенко проводить приховану мобілізацію, – ЗМІ

Лукашенко проводить приховану мобілізацію, – ЗМІ
Білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на видання "Наша Ніва" у twitter.

"Рішення про мобілізацію в Білорусі прийнято. Воно проходитиме під виглядом перевірки військової придатності", - йдеться в повідомленні.

Видання додає, що Лукашенко прийняв принципове рішення провести в Білорусі приховану мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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