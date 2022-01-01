На Волині чоловік через ревнощі підпалив будинок співмешканки
Сьогодні, 09:42
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 33-річному жителю села Боровичі Луцького району повідомлено про підозру в умисному знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, одразу після опівночі 1 жовтня 2022 року чоловік вилив із каністри на дерев'яну підлогу будинку, в якому тимчасово проживав зі співмешканкою, бензин, підпалив та утік.
Помешкання повністю знищене.
Волинянин, якого невдовзі затримали, не заперечував своєї винуватості у вчиненні цього злочину.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Оскаржуючи це рішення суду, прокурори наполягають на взятті підозрюваного під варту.
Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost із власних джерел, чоловік підпалив будинок через ревнощі.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 194 КК України за умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
За даними слідства, одразу після опівночі 1 жовтня 2022 року чоловік вилив із каністри на дерев'яну підлогу будинку, в якому тимчасово проживав зі співмешканкою, бензин, підпалив та утік.
Помешкання повністю знищене.
Волинянин, якого невдовзі затримали, не заперечував своєї винуватості у вчиненні цього злочину.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Оскаржуючи це рішення суду, прокурори наполягають на взятті підозрюваного під варту.
Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost із власних джерел, чоловік підпалив будинок через ревнощі.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 194 КК України за умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
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