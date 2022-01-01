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Українські воїни за добу ліквідували 500 окупантів та знищили 17 безпілотників

Українські воїни за добу ліквідували 500 окупантів та знищили 17 безпілотників
Росія втратила у війні з Україною 64300 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 64 300 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 521 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 172 (+5) од,
артилерійських систем – 1 566 (+10) од,
РСЗВ – 362 (+5) од,
засобів ППО ‒ 186 (+3) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 240 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),
крилатих ракет ‒ 316 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) од,
спеціальної техніки ‒ 142 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна
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