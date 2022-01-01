Українські воїни за добу ліквідували 500 окупантів та знищили 17 безпілотників





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 64 300 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 521 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 172 (+5) од,

артилерійських систем – 1 566 (+10) од,

РСЗВ – 362 (+5) од,

засобів ППО ‒ 186 (+3) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 240 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),

крилатих ракет ‒ 316 (+0),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) од,

спеціальної техніки ‒ 142 (+2).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною 64300 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 64 300 (+500) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 521 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 5 172 (+5) од,артилерійських систем – 1 566 (+10) од,РСЗВ – 362 (+5) од,засобів ППО ‒ 186 (+3) од,літаків – 268 (+0) од,гелікоптерів – 240 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),крилатих ракет ‒ 316 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) од,спеціальної техніки ‒ 142 (+2).

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