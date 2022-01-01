Завтра, 15 жовтня, Луцьк прощатиметься із загиблим Героєм Юрієм Головачем

Юрія Головача відбудеться у суботу, 15 жовтня, о 10:30 у Свято-Троїцькому кафедральному соборі у Луцьку.



Про це



Лучанин Головач Юрій Сергійович (17.04.1996 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 14 серпня 2022 року.





Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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Загинув 2 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.

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