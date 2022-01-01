На Волині легковик зіткнувся з вантажівкою з причепом





Про це



На перехресті із селом Пальче на Ківерцівщині відбулось зіткнення автомобіля ЗИЛ-ММ3 554М з причепом та автомобіля Mini Cooper Countryman.



Внаслідок автопригоди водійка легковика отримала тілесні ушкодження. Їй надали медичну допомогу, не госпіталізовували.



За фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини автопригод.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 жовтня на автодорозі сполученням Дерно-Луцьк сталася ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На перехресті із селом Пальче на Ківерцівщині відбулось зіткнення автомобіля ЗИЛ-ММ3 554М з причепом та автомобіля Mini Cooper Countryman.Внаслідок автопригоди водійка легковика отримала тілесні ушкодження. Їй надали медичну допомогу, не госпіталізовували.За фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини автопригод.

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