На Волині водій злетів з дороги: пасажира госпіталізували. ДЕТАЛІ





Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок ДТП водій та два пасажири отримали тілесні ушкодження. Одного пасажира госпіталізували до лікарні.



За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини автопригод.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 жовтня близько 18:40 на автодорозі сполученням Луцьк-Маневичі поблизу с. Тростянець 67-річний водій автомобіля Nissan qashqai, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок ДТП водій та два пасажири отримали тілесні ушкодження. Одного пасажира госпіталізували до лікарні.За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини автопригод.

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