Вночі на Волині горіла зерносушарка. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 4:54 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу зерносушарки. До місця події виїхали рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля та місцева пожежна команда.



На гасіння вогнеборці подали 2 водяних стволи, працювали в складі ланки газодимозахисної служби і 06:25 горіння приборкали.



Причина пожежі встановлюється, постраждалих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 жовтня ковельські рятувальники ліквідували пожежу в с.Радошин.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 4:54 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу зерносушарки. До місця події виїхали рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля та місцева пожежна команда.На гасіння вогнеборці подали 2 водяних стволи, працювали в складі ланки газодимозахисної служби і 06:25 горіння приборкали.Причина пожежі встановлюється, постраждалих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію