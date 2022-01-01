Вночі на Волині горіла зерносушарка. ФОТО

Вночі на Волині горіла зерносушарка. ФОТО
14 жовтня ковельські рятувальники ліквідували пожежу в с.Радошин.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 4:54 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу зерносушарки. До місця події виїхали рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля та місцева пожежна команда.

На гасіння вогнеборці подали 2 водяних стволи, працювали в складі ланки газодимозахисної служби і 06:25 горіння приборкали.

Причина пожежі встановлюється, постраждалих немає.
Вночі на Волині горіла зерносушарка. ФОТО
Вночі на Волині горіла зерносушарка. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водій злетів з дороги: пасажира госпіталізували. ДЕТАЛІ
Сьогодні, 10:57
Завтра, 15 жовтня, Луцьк прощатиметься із загиблим Героєм Юрієм Головачем
Сьогодні, 10:50
Вночі на Волині горіла зерносушарка. ФОТО
Сьогодні, 10:37
Українські воїни за добу ліквідували 500 окупантів та знищили 17 безпілотників
Сьогодні, 10:21
У Білорусі запровадили режим «контртерористичної операції»
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня На Волині горіли два житлові будинки та літня кухня
09 жовтень, 14:08
На Волині горіли дві господарські споруди На Волині горіли дві господарські споруди
04 жовтень, 09:50
У селі на Волині горіли два автомобілі. ФОТО У селі на Волині горіли два автомобілі. ФОТО
27 вересень, 10:55
На Волині горіли житловий будинок та господарська будівля На Волині горіли житловий будинок та господарська будівля
23 вересень, 09:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ
Сьогодні, 11:30
 0
У місті на Волині встановили бігборди зі світлинами загиблих у війні з Росією захисників
Сьогодні, 11:20
 0
На Волині легковик зіткнувся з вантажівкою з причепом
Сьогодні, 11:10
 0
На Волині водій злетів з дороги: пасажира госпіталізували. ДЕТАЛІ
Сьогодні, 10:57
 0
Завтра, 15 жовтня, Луцьк прощатиметься із загиблим Героєм Юрієм Головачем
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8