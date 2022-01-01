Вночі на Волині горіла зерносушарка. ФОТО
Сьогодні, 10:37
14 жовтня ковельські рятувальники ліквідували пожежу в с.Радошин.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 4:54 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу зерносушарки. До місця події виїхали рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля та місцева пожежна команда.
На гасіння вогнеборці подали 2 водяних стволи, працювали в складі ланки газодимозахисної служби і 06:25 горіння приборкали.
Причина пожежі встановлюється, постраждалих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 4:54 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу зерносушарки. До місця події виїхали рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля та місцева пожежна команда.
На гасіння вогнеборці подали 2 водяних стволи, працювали в складі ланки газодимозахисної служби і 06:25 горіння приборкали.
Причина пожежі встановлюється, постраждалих немає.
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