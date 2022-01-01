У місті на Волині встановили бігборди зі світлинами загиблих у війні з Росією захисників





Про це Ігор Чайка.



«Це полеглі, зниклі безвісти воїни Ковельської територіальної громади. Ковельчани, які стали на захист України від російської навали. Назавжди - сини цієї землі, яка оплакує їх і ніколи не дозволить забути. Покладене на вівтар незалежності України життя - найвища ціна, яку тільки можна заплатити заради того, щоб ця земля звільнилася від ворога назавжди. Вклоніться. Прочитайте, де воювали, якими були. Це - наші Герої. Пам‘ятаймо! Як і про тих, хто сьогодні в полоні. Бо Ковель дуже чекає їх додому!" - йдеться в повідомленні.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі з’явилися бігборди зі світлинами полеглих в 2022 році захисників. На бульварі Лесі Українки також розгорнута виставка «Героям Слава», де вже зібрані разом 34 фото ковельчан, які воювали і загинули за Україну в період з 2014 по 2022 роки.Про це повідомив Ковельський міський голова«Це полеглі, зниклі безвісти воїни Ковельської територіальної громади. Ковельчани, які стали на захист України від російської навали. Назавжди - сини цієї землі, яка оплакує їх і ніколи не дозволить забути. Покладене на вівтар незалежності України життя - найвища ціна, яку тільки можна заплатити заради того, щоб ця земля звільнилася від ворога назавжди. Вклоніться. Прочитайте, де воювали, якими були. Це - наші Герої. Пам‘ятаймо! Як і про тих, хто сьогодні в полоні. Бо Ковель дуже чекає їх додому!" - йдеться в повідомленні.

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