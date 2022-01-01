«Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ





Про це



"Найкращі фотографи Луцька вас зазнімкують, а ви зможете задонатити у скриньку та допомогти АНГАРу купити більше тепла для бійців!" - кажуть волонтери.



Зробити це можна буде сьогодні з 11:00 до 19:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 14 жовтня, на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал діє осіння фотозона від Волонтерського штабу АНГАР.Про це повідомляють на сторінці штабу."Найкращі фотографи Луцька вас зазнімкують, а ви зможете задонатити у скриньку та допомогти АНГАРу купити більше тепла для бійців!" - кажуть волонтери.Зробити це можна буде сьогодні з 11:00 до 19:00.

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