«Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ

«Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ
У Луцьку сьогодні, 14 жовтня, на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал діє осіння фотозона від Волонтерського штабу АНГАР.

Про це повідомляють на сторінці штабу.

"Найкращі фотографи Луцька вас зазнімкують, а ви зможете задонатити у скриньку та допомогти АНГАРу купити більше тепла для бійців!" - кажуть волонтери.

Зробити це можна буде сьогодні з 11:00 до 19:00.

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Теги: АНГАР, волонтери, Луцьк, донати, фотосесія, ЗСУ
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