Український воїн за два дні знищив чотири крилаті ракети із ПЗРК «Ігла»





Про це



За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він – воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь».



“ Під час пуску завжди є хвилювання та головне – результат, адже незбита крилата ракета може накоїти біди, – говорить Ярослав, – почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою та впевнено, з холодним розумом провести запуск ракети. Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув спуск — ракета вийшла. І швидко перезаряджаєш ПЗРК! Від’єднав пусковий механізм, приєднав його до наступної "труби" і продовжую працювати по цілях”.



"Безумовно, за таку влучність та професіоналізм Ярослав буде достойно заохочений військовим керівництвом! " - наголошують у командуванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український зенітник за два дні знищив чотири крилаті ракети із зенітного ракетного комплексу "Ігла".Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він – воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь».“ Під час пуску завжди є хвилювання та головне – результат, адже незбита крилата ракета може накоїти біди, – говорить Ярослав, – почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою та впевнено, з холодним розумом провести запуск ракети. Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув спуск — ракета вийшла. І швидко перезаряджаєш ПЗРК! Від’єднав пусковий механізм, приєднав його до наступної "труби" і продовжую працювати по цілях”."Безумовно, за таку влучність та професіоналізм Ярослав буде достойно заохочений військовим керівництвом! " - наголошують у командуванні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію