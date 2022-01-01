Український воїн за два дні знищив чотири крилаті ракети із ПЗРК «Ігла»
Сьогодні, 12:05
Український зенітник за два дні знищив чотири крилаті ракети із зенітного ракетного комплексу "Ігла".
Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він – воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь».
“ Під час пуску завжди є хвилювання та головне – результат, адже незбита крилата ракета може накоїти біди, – говорить Ярослав, – почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою та впевнено, з холодним розумом провести запуск ракети. Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув спуск — ракета вийшла. І швидко перезаряджаєш ПЗРК! Від’єднав пусковий механізм, приєднав його до наступної "труби" і продовжую працювати по цілях”.
"Безумовно, за таку влучність та професіоналізм Ярослав буде достойно заохочений військовим керівництвом! " - наголошують у командуванні.
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Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".
За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він – воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь».
“ Під час пуску завжди є хвилювання та головне – результат, адже незбита крилата ракета може накоїти біди, – говорить Ярослав, – почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою та впевнено, з холодним розумом провести запуск ракети. Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув спуск — ракета вийшла. І швидко перезаряджаєш ПЗРК! Від’єднав пусковий механізм, приєднав його до наступної "труби" і продовжую працювати по цілях”.
"Безумовно, за таку влучність та професіоналізм Ярослав буде достойно заохочений військовим керівництвом! " - наголошують у командуванні.
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