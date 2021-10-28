Затримали волинянина, який збував психотропні речовини

Співробітники поліції міста Любомля припинили незаконну діяльність 28-річного жителя Любомльщини, який займався збутом психотропної речовини АЛЬФА PVP.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Поліцейські затримали зловмисника під час чергового збуту забороненої речовини. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники поліції виявили та вилучили речовину рослинного походження зовні схожу на канабіс, порошок білого кольору та інші речові докази по справі. Вилучені речовини направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення дослідження.Слідчі оголосили волинянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та затримали в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Загалом слідчі задокументували три факти скоєння незаконної діяльності затриманим.Під час проведення досудового розслідування перевірятимуться інші особи на причетність до скоєння злочинів.